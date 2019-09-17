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نائب أمير مكة يرأس اجتماعاً للجنة التنمية العمرانية والمشاريع بمجلس المنطقة

نائب أمير مكة يرأس اجتماعاً للجنة التنمية العمرانية والمشاريع بمجلس المنطقة
http://almnatiq.net/?p=774502
المناطق - جدة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً للجنة التنمية العمرانية والمشاريع بمجلس المنطقة.
واستعرض الاجتماع سير العمل في مشاريع محافظات المنطقة الجاري تنفيذها وسبل تعزيز التكامل بين الجهات المختلفة بما يُسهم في دقة وسرعة الإنجاز .
وتتولى لجنة التنمية العمرانية والمشاريع بمجلس المنطقة المشاركة في الدراسات العمرانية والتخطيط ودراسة أولويات الطرق والمخططات الهيكلية والتنظيمية ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة للجهات الحكومية بالمنطقة، كذلك متابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية ودراسة محاضر اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات بالمنطقة .

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