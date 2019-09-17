نائب أمير مكة يتسلم التقرير السنوي عن أعمال الشؤون الصحية بمحافظة جدة

المناطق - جدة

تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان التقرير السنوي عن أعمال الشؤون الصحية بمحافظة جدة.

وتضمن التقرير الذي سلمه لسموه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي عرضاً عن الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين والمرضى في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة .

ويحوي التقرير برامج وخطوات التحول الرقمي الهادفة لتمكين وتسريع تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة ، والمشاركة المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة ، كما اشتمل التقرير على إحصاءات عن المراجعين للمراكز الصحية لعام 1439هـ والبالغ عددهم 1.989000 مراجعاً ، كما بلغ عدد المراجعين 2330000 مراجعاً لعام 1440هـ ، ايضاً المشاريع المنجزة وعددها 15 مشروعاً والجاري تنفيذها وعددها 31 مشروعاً والمطروحة وعددها 40 مشروعاً.