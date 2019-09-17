احدث الأخبار

الكويت تدين في مجلس الأمن الاعتداء الجبان على معملين تابعين لشركة “أرامكو”
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي مشائخ وأهالي محافظة هروب
منطقة جازان
 أمير جازان بالنيابة يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات البلدية والخدمية بمحافظة هروب
منطقة جازان
 مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق برنامج الاحتفال باليوم الوطني عبر فرعها النسائي في المربع غداً
ثقافة وفنون
 الفهرس العربي الموحد خدمة ابتكارية معرفية للنهوض بالثقافة العربية والمحتوى العربي الرقمي
ثقافة وفنون
 “الفيصل” يعلن الفائز بجائزة الاعتدال 2019.. غدا الأربعاء
ثقافة وفنون
 نائب أمير مكة يتسلم التقرير السنوي عن أعمال الشؤون الصحية بمحافظة جدة
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير مكة يرأس اجتماعاً للجنة التنمية العمرانية والمشاريع بمجلس المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة يستقبل سفيري كازاخستان وأفغانستان لدى المملكة
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة يدشن البرنامج التفاعلي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية للاحتفاء باليوم الوطني
منطقة مكة المكرمة
 نائب ترامب: الجيش الأمريكي مستعد عقب الهجمات على السعودية
أبرز المواد
 الأمطار تزيد من جمال الطبيعة في رجال ألمع
منطقة عسير
الكويت تدين في مجلس الأمن الاعتداء الجبان على معملين تابعين لشركة “أرامكو”

الكويت تدين في مجلس الأمن الاعتداء الجبان على معملين تابعين لشركة “أرامكو”

أبرز المواد
الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي مشائخ وأهالي محافظة هروب

الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي مشائخ وأهالي محافظة هروب

منطقة جازان
أمير جازان بالنيابة يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات البلدية والخدمية بمحافظة هروب

أمير جازان بالنيابة يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات البلدية والخدمية بمحافظة هروب

منطقة جازان
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق برنامج الاحتفال باليوم الوطني عبر فرعها النسائي في المربع غداً

مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق برنامج الاحتفال باليوم الوطني عبر فرعها النسائي في المربع غداً

ثقافة وفنون

في دورتها الثالثة ..

“الفيصل” يعلن الفائز بجائزة الاعتدال 2019.. غدا الأربعاء

“الفيصل” يعلن الفائز بجائزة الاعتدال 2019.. غدا الأربعاء
http://almnatiq.net/?p=774509
المناطق - جدة

يعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، غدا الأربعاء، في مؤتمر صحفي بجامعة الملك عبد العزيز عن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة للعام 2019.

وتعد الجائزة أحد أهم الجوائز المحفزة لتعزيز قيم الاعتدال والوسطية ومكافحة التطرف بجميع أشكاله داخلياً وخارجياً، حيث تعد جائزة الاعتدال الأولى في هذا المجال، والتي تعد رافدا من الروافد المؤكدة لنهج المملكة العربية السعودية المتبنى للفكر الوسطي المعتدل منذ نشأتها مبينة الجهود الحثيثة في استئصال الأفكار المتطرفة ومحاربتها بكل الطرق والوسائل وتعزيز قيم الاعتدال وتطبيقاته في شتى المجالات. 

الجدير بالذكر أن جائزة الاعتدال في دورتها الثانية للعام 2018، تُوّج بها معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى نظير جهوده المميزة والواضحة في مجال تعزيز الوسطية والاعتدال ومفاهيمها وإبراز منهج الاعتدال السعودي في المحافل الدولية.

وتهدف هذه الجائزة إلى تعزيز خمسة مفاهيم رئيسية لدى المجتمع تتمثل في إبراز الصورة الحقيقة للمملكة في مجال الاعتدال، ودعم الجهود في مجال الاعتدال، وتشجيع المبادرات المعززة لثقافة الاعتدال، إضافة إلى زيادة مستوى الوعي حول أهمية الاعتدال في كافة مجالات الحياة، إلى جانب دعم وإبراز الجهود الرائدة للأفراد والجماعات أو الهيئات والمؤسسات والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم الاعتدال وتطبيقه.

الجدير بالذكر أن جائزة الاعتدال نبعت من فكر الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان والمكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما ومنهجه الدائم “لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي”.

روابط ذات صلة

مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق برنامج الاحتفال باليوم الوطني عبر فرعها النسائي في المربع غداً

مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق برنامج الاحتفال باليوم الوطني عبر فرعها النسائي في المربع غداً
الفهرس العربي الموحد خدمة ابتكارية معرفية للنهوض بالثقافة العربية والمحتوى العربي الرقمي

الفهرس العربي الموحد خدمة ابتكارية معرفية للنهوض بالثقافة العربية والمحتوى العربي الرقمي
نائب أمير مكة يتسلم التقرير السنوي عن أعمال الشؤون الصحية بمحافظة جدة

نائب أمير مكة يتسلم التقرير السنوي عن أعمال الشؤون الصحية بمحافظة جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*