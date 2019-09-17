مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق برنامج الاحتفال باليوم الوطني عبر فرعها النسائي في المربع غداً

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تنظم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة احتفالا بمناسبة اليوم الوطني 89 وذلك يوم الاربعاء 18 سبتمبر2019م بفرع المكتبة في المربع بمدينة الرياض، يتضمن برنامجا حافلا بالأنشطة والفعاليات المستوحاة من القيم التاريخية والحضارية والنتائج الوطنية التي أرساها وأحدثها تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله –.

ويقام الاحتفال للسيدات والأطفال من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساء في قاعة الأنشطة بالمكتبة، وتشتمل القاعة على عدة أركان لتساهم في اكتساب المعرفة و المعلومات والمهارات الفنية وتنمية جانب الإبداع لدى الأطفال، منها ركن “خيرات بلادي” يتعرف الطفل فيه على بعض منتجات الوطن، وركن “باقة زهور” يتدرب الطفل من خلاله على التعبير عن حبه لوطنه بإهداء الزهور التي سيزينها بنفسه، وفي ركن “اصنع علمي بنفسي” يقوم الأطفال بطباعة شعار المملكة، ومن خلال ركن “ابدع في صنع حقيبتي” الذي يهدف لتشجيع الطفل على الابداع والابتكار بتلوين حقيبته القماشية بالألوان التي يرغب بها ويكتب عبارات تدل على حب الوطن ويكتب اسمه على الحقيبة، وفي ركن “وطني تاج راسي” يصنع الطفل تاجه بنفسة ويقوم بتشكيل شعار المملكة ، وتم تخصيص ركن للتصوير بعنوان ” أنا ووطني” تلتقط فيه صور شخصية للطفل ثم يتجه لركن “إطار صورتي من صنع يدي” ويقوم بتزيين إطار لصورته من الخامات المتنوعة ويحتفظ بها ذكرى للاحتفال باليوم الوطني 89.

وتمتد الأركان الترفيهية والتفاعلية خارج القاعة بإعداد ركن “موسوعة بلادي” يتعرف الطفل من خلاله على معالم بلاده ومن ثم يقوم بلصق المعالم في الأماكن الناقصة على خريطة مصممة خصيصا لذلك، وفي ركن تحت عنوان “رسالة حب لأبطال الحد الجنوبي” جهز بعمل لوحة جماعية تتيح للطفل أن يكتب عليها رسالة الى أبطال الحد الجنوبي ليستشعر أهمية دورهم البطولي وأهمية الأمن والأمان في وطننا الحبيب، كما تم إنشاء خيمة شعبية مستلهمة من التراث بديكوراتها ومحتوياتها مفتوحة على القاعة تحتوي على أركان للأعمال اليدوية مثل صنع الاكسسورات، وعمل سبحة من الخرز لتعليقها على الهاتف الجوال، وركن للألعاب الشعبية وركن نقش الحنا، ويتم تقديم ضيافة للسيدات تشمل القهوة والتمر والكليجا والمعمول وغيرها من المأكولات الشعبية، ويتضمن برنامج الحفل أنشطة مسرحية تتمثل في عرض فلم عن المملكة، وعرض أزياء لمناطق المملكة، وأداء العرضة النجدية بشكل جماعي للأطفال.

و تسعى المكتبة من خلال تقديم هذه الأنشطة الثقافية والفعاليات المرتبط بالمناسبات الوطنية لبث الروح الوطنية والوحدة والهوية، خاصة مع ما تسعى المملكة إليه من نهوض وتطور وتحول وطني عبر رؤية المملكة 2030 ، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله، وقدمت المكتبة طوال مسيرتها الثقافية جملة من الأنشطة والفعاليات والإصدارات، ومخزونا معرفيا كبيرا، يدعم مسيرة التنمية الوطنية، ويحقق الجوانب المشرقة للوعي المعرفي الوطني، ففي مجال النشر والطباعة أصدرت المكتبة “موسوعة المملكة العربية السعودية” للكبار وموسوعة المملكة للأطفال.