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أمير جازان بالنيابة يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات البلدية والخدمية بمحافظة هروب

أمير جازان بالنيابة يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات البلدية والخدمية بمحافظة هروب

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أمير جازان بالنيابة يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات البلدية والخدمية بمحافظة هروب

أمير جازان بالنيابة يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات البلدية والخدمية بمحافظة هروب
http://almnatiq.net/?p=774523
المناطق - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم , بجولة تفقدية لمحافظة هروب , وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
واستهل سمو أمير منطقة جازان بالنيابة الجولة بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات البلدية والخدمية ، شملت تدشين المرحلة الأولى من مشروع تحسين وتطوير محافظه هروب ومشروع تحسين دوار الزهب ودوار الخنجر ودوار الكتاب والمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الصناعيه والمرحلة الأولى لتطوير وادي هروب حيث تم تنفيذ مطل وادي هروب وتركيب أكثر من 250 عمودا لإنارة وادي هروب والأحياء المجاورة ، وتدشين المرحلة الأولى لإستراحة البلدية والمرحلتين الأولى والثانية من مشروع سفلتة وإنارة حي الرقاد وحي الدهماء ومشروع سفلتة وإناره جبل منجد الأعلى والأسفل.
وشملت المشروعات التي تم وضع حجر الأساس لها أربعة جسور على طرق “هروب ، الصهاليل ” ، وطريق “الحقو – هروب – العزيين ) بتكلفة إجماليه بلغت 29,451,673 ريالا إضافة لاستكمال طريق الحمرة ، ووضع حجر الأساس لسبعة أبراج تعليمة للبنين والبنات في هروب والصهاليل ومنجد بتكلفة إجمالية بلغت 107,141,935 ريالا ومشروع الرعاية الفوليك بهروب ومشروع الوقف الخيري الاستثماري النابع للجمعية الخيرية بهروب ومشروع البراري السياحي بقرية أم العيد.
واستمع سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز والحضور لشرح مفصل عن تلك المشروعات من محافظ هروب فيصل بن لبدة ومديري الجهات الحكومية ذات العلاقة ، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود والعمل الجاد لإنجاز المشروعات المعتمدة التي تحت التنفيذ بالمحافظة في الوقت المحدد وفق الخطط والبرامج المعدة لها ، راجياً من الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتحقيق كل ما يعود بالنفع والفائدة على أهالي المحافظة.
وقام سموه بجولة ميدانية على المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بالمحافظة، وعدد من المواقع السياحية بوادي هروب.
حضر تدشين المشروعات والجولة الميدانية وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ وعدد من المسؤولين.

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