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الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي مشائخ وأهالي محافظة هروب

الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي مشائخ وأهالي محافظة هروب

منطقة جازان
أمير جازان بالنيابة يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات البلدية والخدمية بمحافظة هروب

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي مشائخ وأهالي محافظة هروب

الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي مشائخ وأهالي محافظة هروب
http://almnatiq.net/?p=774529
المناطق - فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم, بقاعة الاجتماعات باستراحة بلدية محافظة هروب، بمشايخ وأهالي المحافظة، في إطار زيارة سموه للمحافظة.
واستمع سموه خلال الاستقبال, لعدد من مطالب المواطنين، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموي كافة.
ونوّه سموه بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وتوجيهات سموه الدائمة، لتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ومحافظ هروب فيصل بن لبدة، وعدد من المسؤولين

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