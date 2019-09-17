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وزير الطاقة يعلن عودة إمدادات النفط إلى ما كانت عليه قبل استهداف أرامكو الإرهابي

وزير الطاقة يعلن عودة إمدادات النفط إلى ما كانت عليه قبل استهداف أرامكو الإرهابي
http://almnatiq.net/?p=774543
المناطق - الرياض

أعلن وزير الطاقة سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساء الثلاثاء، عودة الإمدادات البترولية إلى ما كانت عليه، قبل الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي شركة “أرامكو” شرقي المملكة.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر صحفي بمدينة جدة: “لقد شرفني خادم الحرمين الشريفين وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بأن أزف للمواطين والمواطنات ولمحبي هذه الدولة، بشرى عودة الإمدادات البترولية القصوى لما كانت علية قبل الساعة 03:43 من صباح السبت (وقت الاعتداء على المنشآتين)”.

وأضاف: “نتج عن ذلك العدوان انقطاع حوالى 5.7 مليون برميل من إنتاج الزيت الخام، منها 4.5 مليون برميل من معامل بقيق، حيث تتم معالجة الإنتاج في عدة حقول”.

وتابع: “كما تعطل إنتاج نحو ملياري قدم مكعب من الغاز المصاحب، ونحو 1.3 مليار قدم من الغاز الجاف و500 مليون قدم من غاز الإيثان ونصف مليون برميل من سوائل الغاز”.

وقال الأمير عبد العزيز إن هذا الانقطاع يمثل نصف إنتاج السعودية من الزيت الخام، ونحو 6 بالمئة من الإنتاج العالمي.

وأضاف أنه “تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار واستعادة أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل نتيجة هذا الهجوم الإرهابي، ولذلك ستفي الشركة بكامل التزامها لعملائها هذا الشهر”.

وأدى الهجوم الإرهابي على “أرامكو” إلى تضرر الإنتاج في معملي أرامكو في بقيق وخريص.

وقال الأمير إن إمدادات السوق المحلية لم تتأثر جراء الهجوم الإرهابي، الذي اعتبره “هجوما على كافة الدول”.

ودعا وزير الطاقة السعودي المجتمع الدولي إلى “محاسبة كل من يقف وراء هذه العمليات الإرهابية”.

وكشف الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن شركة “أرامكو” تمتلك طاقة تخزينية كبيرة في الداخل والخارج.

أرامكو موضع ثقة

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين الناصر، أن أرامكو السعودية أكثر شركة يمكن الوثوق بها في العالم، مشددا “ملتزمون بالطرح العام الأولي للاكتتاب”.

وأضاف أن “الطرح العام الأولي لن يتأخر، وسيكون خلال الاثني عشر شهرا القادمة”.

وشدد الناصر على أن لدى أرامكو منتجات نفطية كافية لإمداد السوق المحلية، موضحا أن مخزون الشركة يصل يتجاوز 60 مليون برميل.

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