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الهلال يتأهل لمواجهة السد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال يتأهل لمواجهة السد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=774553
المناطق - الرياض

تأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن تمكن من أن يقلب الطاولة على ضيفه الاتحاد وتحويل تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

بدأت المباراة بسيطرة اتحادية توجها بالتقدم بهدف سجله مدافعه زياد الصحفي عند الدقيقة (10)، واستجمع الهلال قواه وتمكن محترفه البوليفي كاريلو من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة (43)، وتمكن سالم الدوسري من ترجمة تألقه بتسجيل الهدف الثاني لفريقه الهلال عند الدقيقة (48)، وأضاف المحترف الإيطالي جيوفنكو الهدف الثالث عند الدقيقة (78) من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ضرب الهلال موعداً مع السد القطري الذي تأهل إلى دور الأربعة بالفوز على النصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة من مجموع المباراتين.

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