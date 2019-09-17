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أسعد رجل في العالم.. هزم السرطان مرتين ثم فاز بالجائزة الكبرى
http://almnatiq.net/?p=774570

يملك رجل من ولاية أوريغون الأميركية حظا لا مثيل له، وذلك بعد أن نجح في هزيمة السرطان مرتين، ثم فاز بجائزة اليانصيب.

وقال موقع “سي إن إن” إن ستو ماكدونالد يشتري تذاكر اليانصيب الخاصة بولاية أوريغون كل أسبوع، مضيفا: “في كل مرة تطلب منه زوجته أن يشتري التذكرة المحظوظة”.

لكن في الأسبوع الذي لم تطلب منه زوجته شيئا (7 سبتمبر)، حالف الحظ ماكدونالد وفاز بجائزة قيمتها 4.6 مليون دولار.

وذكر ماكدونالد، في بيان: “أنا رجل محظوظ جدا. هزمت السرطات مرتين وها أنا اليوم، أفوز بجائزة اليانصيب”.

وبعد خصم الضرائب، استفاد ماكدونالد من نحو 1.5 مليون دولار، كما أنه منح 46 ألف دولار للمقهى، الذي يشتري منها أسبوعيا التذاكر، كـ”مكافأة”.

ورفض ستو الظهور في وسائل الإعلام وإجراء أي حوارات صحفية.

وكشفت “سي إن إن” أن فرصة الفوز في يناصيب أوريغون هي 1 من أصل 3 ملايين، وأضافت: “فاز كندي بالجائزة نفسها، بعدما ظل يشارك لمدة 30 عاما بنفس الأرقام”.

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