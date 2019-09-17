أدبي الطائف يحتفي باليوم الوطني 89 مساء الأربعاء

المناطق - عادل الزهراني

أكمل النادي الأدبي الثقافي بالطائف استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية والذي يصادف الاثنين المقبل 24 محرم الموافق 23 سبتمبر .

أوضح ذلك رئيس النادي الأستاذ عطا الله بن مسفر الجعيد مشيرا إلى أن النادي سيقدم مساء الأربعاء المقبل بمقر النادي مجموعة من الفعاليات والفقرات المنوعة بهذه المناسبة الغالية من قبل مجموعة من المثقفين والفنانين والكتاب والأدباء من أبناء محافظة الطائف من الجنسين ، وقال الجعيد : إن من ضمن فعاليات الاحتفال مشاركات شعرية عن الوطن من قبل مجموعة من الشعراء والشاعرات كما ستقدم نصوص نثرية ابداعية عن الوطن وعرضا لأبرز المنجزات الوطنية وسيتم عرض وثائقي عن سيرة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه .

وقال الجعيد :سيقام حفل توقيع كتب لبعض أعضاء جماعة فرقد الإبداعية بالنادي وهم القاصة الأستاذة حصة البوحيمد والروائيتان الشابتان نجوى العمري وود الشهيب ، كما ستقيم الفنانة التشكيلية المبدعة هبة الوقداني رئيسة فريق ( اسكتش آرت )معرضا فنيا خاصا بهذه المناسبة ، و أشار الجعيد إلى أن أبناء وبنات شهداء الحد الجنوبي ستكون لهم مشاركات وتكريم في هذه المناسبة وسيساهم خطاطون بكتابة بعضا من العبارات الوطنية بجوار أسماء الحضور .