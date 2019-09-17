احدث الأخبار

العاهل الأردني والمستشارة الألمانية يشجبان الهجوم على معملين تابعين لشركة ” أرامكو”
أبرز المواد
 الدكتور الخليفي: مؤشرات إيجابية للتطورات الاقتصادية والمالية للعام 2018م
أبرز المواد
 أدبي الطائف يحتفي باليوم الوطني 89 مساء الأربعاء
منطقة مكة المكرمة
 رئيس الوزراء البريطاني يؤكد لولي العهد على أهمية الرد الجماعي على هجمات أرامكو
أبرز المواد
 أمين الناصر: أرامكو السعودية تستعيد قدراتها الإنتاجية بسرعة وتتوقع استقرار الإمدادات العالمية
أبرز المواد
 مرور الرياض يقبض على قائد حافلة مدرسية عكس اتجاه السير
منطقة الرياض
 أسعد رجل في العالم.. هزم السرطان مرتين ثم فاز بالجائزة الكبرى
أبرز المواد
 “مايكروسوفت” تطلق حاسبا غاية في الأناقة والتطور
أبرز المواد
 نادي عناية ببر العارضة يستقبل أبناءه للعام الجديد
منطقة جازان
 الهلال يتأهل لمواجهة السد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 وزير الطاقة يعلن عودة إمدادات النفط إلى ما كانت عليه قبل استهداف أرامكو الإرهابي
أبرز المواد
 بريطانيا تشدد على ضرورة التوصل لحل سلمي ينهي الانقلاب في اليمن
أبرز المواد
العاهل الأردني والمستشارة الألمانية يشجبان الهجوم على معملين تابعين لشركة ” أرامكو”

العاهل الأردني والمستشارة الألمانية يشجبان الهجوم على معملين تابعين لشركة ” أرامكو”

أبرز المواد
الدكتور الخليفي: مؤشرات إيجابية للتطورات الاقتصادية والمالية للعام 2018م

الدكتور الخليفي: مؤشرات إيجابية للتطورات الاقتصادية والمالية للعام 2018م

أبرز المواد
أدبي الطائف يحتفي باليوم الوطني 89 مساء الأربعاء

أدبي الطائف يحتفي باليوم الوطني 89 مساء الأربعاء

منطقة مكة المكرمة
رئيس الوزراء البريطاني يؤكد لولي العهد على أهمية الرد الجماعي على هجمات أرامكو

رئيس الوزراء البريطاني يؤكد لولي العهد على أهمية الرد الجماعي على هجمات أرامكو

أبرز المواد

العاهل الأردني والمستشارة الألمانية يشجبان الهجوم على معملين تابعين لشركة ” أرامكو”

العاهل الأردني والمستشارة الألمانية يشجبان الهجوم على معملين تابعين لشركة ” أرامكو”
http://almnatiq.net/?p=774590
المناطق - واس

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم في برلين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وبحث الجانبان وفق بيان صحفي صادر عن الديوان الملكي الأردني، آليات تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين في شتى الميادين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وعبرت ميركل عن شجبها للاعتداءات على معملين تابعين لشركة ” أرامكو” في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة السبت الماضي.
وشدد العاهل الأردني على دعم الأردن للمملكة العربية السعودية بعد الاعتداء الأخير على معملين تابعين لشركة ” أرامكو”, مؤكدًا على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يعدُ أولوية كبيرة بالنسبة للأردن.

روابط ذات صلة

الدكتور الخليفي: مؤشرات إيجابية للتطورات الاقتصادية والمالية للعام 2018م

الدكتور الخليفي: مؤشرات إيجابية للتطورات الاقتصادية والمالية للعام 2018م
رئيس الوزراء البريطاني يؤكد لولي العهد على أهمية الرد الجماعي على هجمات أرامكو

رئيس الوزراء البريطاني يؤكد لولي العهد على أهمية الرد الجماعي على هجمات أرامكو
أمين الناصر: أرامكو السعودية تستعيد قدراتها الإنتاجية بسرعة وتتوقع استقرار الإمدادات العالمية

أمين الناصر: أرامكو السعودية تستعيد قدراتها الإنتاجية بسرعة وتتوقع استقرار الإمدادات العالمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*