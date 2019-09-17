محافظة حفرالباطن تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 89

المناطق– فهد المريخي

أنهت محافظة حفرالباطن كافة استعداداتها لفعاليات الاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية ” همة حتى القمة 89 ” وذلك بإشراف ومتابعة من سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ محافظة حفرالباطن .

فقد عملت اللجان المنظمة منذ وقت مبكرا لإخراج الفعاليات بشكل يليق بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع ، وقت تم تخصيص مساحة 45 الف متر مربع بمنتزه الملك سلمان بحفرالباطن على طريق الملك خالد (حفرالباطن الرقعي ) وذلك لاحتضان كافة الفعاليات الوطنية المتنوعة .

والتي تستمر من يوم الخميس الموافق 20/1/1441هـ ولمدة 5 أيام من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً .

وسيقام العديد من الفعاليات الوطنية المتنوعة التي وقد وزعت على فعاليات رئيسية تشتمل على عروض صقور السعودية ، اوبريت فني ، عروض الفرسان ، الفرقة الموسيقية العسكرية ، اوبريت أغاني خالدة ، قصائد منبرية ، أمسية شعرية ، الألعاب النارية .

وكذلك فعاليات ثقافية قسمت على نوعين من الفعاليات وهي فعاليات الموروث الشعبي الذي يضم فعاليات خاصة بالحرفيين والموروث الشعبي السعودي المشتمل على فنون الفلكلور الشعبي كالسامري والدحة والراوي إضافة إلى معرض رابطة الصقور .

في حين ضمت الفعاليات الثقافية ايضا فعاليات فنية تشتمل على محاضرات وطنية وجادة الفن وعزف الربابة والمتحف التراثي وحفلة الفنانة سديم و اضاءات قانونية واضاءات أسرية وعروض على الشاشات الخارجية .

كما ان اللجنة المنظمة خصصت فعاليات منوعة كمنطقة لذوي الاحتياجات الخاصة والسيارات التراثية والعاب أسرية وجوائز ومسابقات ومنطقة التسوق وجلسات خاصة نسائية .

ولم تغفل ايضا اللجان المنظمة فعاليات الاثارة التي ستقام من خلالها العديد من الفعاليات كالسيارات المعدلة والمسيرة الكرنفالية والعاب الواقع الافتراضي والفريق العملاق والفريق المضيء والحصن الخليجي وإطلاق البالونات .

كما عملت اللجنة المنظمة على تخصيص فعاليات خاصة بالأطفال كمسرح الطفل المفتوح وعروض التزلج والسكيت وفرقة المهرجين وشخصيات كرتونية وفرق استعراضية للأطفال ومسابقات ثقافية وحركية وترفيهية كذلك العاب خفة وخدع بصرية وحضانة الأطفال .

الجدير بالذكر أن الفعاليات يشارك بها أكثر من 16 جهة حكومية وأهلية غير ربحية .