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ولي العهد يبحث مع نائب رئيس مجلس إدارة “سامسونج” فرص الاستثمار في السعودية

ولي العهد يبحث مع نائب رئيس مجلس إدارة “سامسونج” فرص الاستثمار في السعودية
http://almnatiq.net/?p=774603

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة اليوم نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات جاي يونغ لي.
وتناول اللقاء فرص الاستثمار في المملكة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتشييد والطاقة والمدن الذكية وفرص التعاون الكبيرة بين المملكة ومجموعة سامسونغ.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري ، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج ون بيو هونج.

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