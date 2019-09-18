“برنت” يتراجع 6% مع استعادة المملكة إنتاجها النفطي بالكامل

المناطق- الرياض

تراجعت أسعار النفط نحو 6 في المائة اليوم الثلاثاء، بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن المملكة استعادت إنتاجها النفطي بالكامل، بعد هجوم مطلع الأسبوع الذي أوقف خمسة في المائة من إنتاج الخام العالمي، وفقا لـ”رويترز”.

وأثارت هجمات السبت خطر حدوث صدمة معروض كبيرة في سوق هيمنت عليها في الأشهر الأخيرة مخاوف الطلب وتباطؤ النمو العالمي. وصعد النفط 20 في المائة خلال معاملات أمس الإثنين.

وفي مؤتمر صحافي اليوم، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي إن المملكة ستواصل إمداد العملاء بكميات كاملة من الخام هذا الشهر. وأضاف إن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.47 دولار، بما يعادل 6.5 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 64.55 دولار للبرميل. وتراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.56 دولار أو 5.7 في المائة، لتغلق على 59.34 دولار للبرميل،

وكان برنت هوى أكثر من 7 في المائة أثناء المؤتمر الصحافي.

وقالت كارولين بين، كبيرة اقتصاديي السلع الأولية لدى كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة “أحدث الأنباء تعني أننا لن نسارع إلى تعديل توقعنا لسعر النفط البالغ 60 دولارا للبرميل في نهاية 2019”.