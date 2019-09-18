ولي العهد خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني: الهجوم تصعيد خطير تجاه العالم بأسره

ولي العهد خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني: الهجوم تصعيد خطير تجاه العالم بأسره

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ولي العهد خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني: الهجوم تصعيد خطير تجاه العالم بأسره

ولي العهد خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني: الهجوم تصعيد خطير تجاه العالم بأسره
http://almnatiq.net/?p=774616
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.
وعبّر رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال عن إدانته للهجوم التخريبي الذي استهدف معملين لأرامكو السعودية في بقيق وخريص وتضامن بريطانيا الكامل مع المملكة، مشيدا بحكمة القيادة السعودية في التعامل مع هذه الاعتداءات ومطالبا بموقف دولي حازم تجاه مثل هذه الأعمال الإجرامية والتي لا يجب أن تمر بلا عقاب.
وأوضح سمو ولي العهد من جهته بأن هذا الهجوم التخريبي يعد تصعيدا خطيرا ليس تجاه المملكة فحسب وإنما العالم بأسره.

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