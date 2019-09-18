تشلسي يخسر في ملعبه.. وأياكس يلتهم ليل بسهولة

مني تشلسي حامل لقب الدوري الأوروبي”يوروبا ليغ” بخسارته الاوروبية الأولى منذ 2017-2018، بعد سقوطه أمام ضيفه فالنسيا الاسباني صفر-1، في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لدوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وسجل رودريغو مورينو هدف الفوز المتأخر من مسافة قريبة في شباك مواطنه كيبا اريسبالاغا (74)، قبل إهدار تشلسي ركلة جزاء في الرمق الأخير.

وخاض فالنسيا مباراته الاولى بعد اقالة مدربه مارسيلينو غارسيا الأربعاء اثر سقوطه أمام برشلونة 2-5 وتعيين ألبرت سيلاديس بدلا منه، فحقق فوزه الاول في سبع مباريات على تشلسي.

وكان تشلسي الأفضل في الشوط الأول، إذ سمحت له خطة 3-4-3 في اللعب بارتياح على الجناحين، لكن فرصه لم تكن خطيرة فيما اعتمد فالنسيا على المرتدات.

وخسر تشلسي مهاجمه الشاب مايسون ماونت باكرا بسبب الإصابة، فدفع المدرب فرانك لامبارد بالاسباني بيدرو رودريغيز بدلا منه (16).

وبعد تسجيل مورينو هدف السبق، فرط روس باركلي بفرصة المعادلة لفريق لامبارد باهداره ركلة جزاء في الدقائق الاخيرة اصطدمت في العارضة (88).

وبعد ايقاف الشرطة الهولندية أكثر من 300 مشجع لنادي ليل الفرنسي بسبب العنف والاخلال بالنظام العام، التهم أياكس أمستردام ضيفه الفرنسي 3-صفر، بعد موسم رائع بلغ فيه نصف النهائي وخرج بشق النفس أمام توتنهام الانكليزي، بعد تجريد ريال مدريد الإسباني من اللقب واقصاء يوفنتوس الإيطالي.

فعلى ملعب “يوهان كرويف أرينا”، افتتح كوينسي بروميس، لاعب الوسط الهجومي القادم من إشبيلية الاسباني، التسجيل لأياكس برأسه بعد تمريرة من الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو (18)، ليحسم أفضليته في الشوط الأول مقابل اعتماد ليل على المرتدات وعدم استسلامه خصوصا عبر الدولي الجديد جوناثان ايكوني.

وعزز لاعب الوسط المكسيكي الشاب إدسون ألفاريس النتيجة بعد عمل جماعي وتمريرة من البرازيلي دافيد نيريس (50)، ثم قضى تاليافيكو على آمال الضيوف بتسجيله الثالث بعد ركنية من المغربي حكيم زياش (62).