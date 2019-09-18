الثقفي يشارك في آرت فير بيروت في دورته العاشرة 2019م

الثقفي يشارك في آرت فير بيروت في دورته العاشرة 2019م

منطقة مكة المكرمة
نائب ترمب: جيشنا “مستعد” وبومبيو إلى السعودية لبحث “سبل الرد”

نائب ترمب: جيشنا “مستعد” وبومبيو إلى السعودية لبحث “سبل الرد”

أبرز المواد
دخل التاريخ في الدقيقة 79.. أول خليجي في دوري أبطال أوروبا

دخل التاريخ في الدقيقة 79.. أول خليجي في دوري أبطال أوروبا

أبرز المواد
تشلسي يخسر في ملعبه.. وأياكس يلتهم ليل بسهولة

تشلسي يخسر في ملعبه.. وأياكس يلتهم ليل بسهولة

أبرز المواد

دخل التاريخ في الدقيقة 79.. أول خليجي في دوري أبطال أوروبا

دخل التاريخ في الدقيقة 79.. أول خليجي في دوري أبطال أوروبا
http://almnatiq.net/?p=774623
المناطق - وكالات

دخل المهاجم البحريني يوسف عبد الله التاريخ، وأصبح أول لاعب خليجي يشارك بالأدوار النهائية (غير التمهيدية) لدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، بعد مشاركته في مباراة فريقه سلافيا براغ التشيكي أمام إنتر ميلان الإيطالي.

وانطلق الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، بمباراة إنتر ميلان وضيفه سلافيا براغ التشيكي، وربما تبدو المباراة أقل من قمم الجولة “النارية” في البطولة، إلا أنها تحمل معنى خاصا لكرة القدم الخليجية.

وحل عبد الله في الدقيقة 79 بديلا للتشيكي لوكاس ماسوبوست، وساهم في “مفاجأة” سلافيا براغ بالتعادل 1-1 مع إنتر ميلان في معقل الأخير.

وكان عبد الله قد شارك خلال المباراة الحاسمة في تصفيات البطولة، كلاعب بديل بالشوط الثاني، التي تأهل فيها على حساب كلوج الروماني.

ويعتمد بطل التشيك على عبد الله كمهاجم بديلا للنيجيري بيتر أولاينكا، حيث يتميز مهاجم منتخب البحرين بطول القامة الذي يميزه بالكرات الرأسية.

وسبق للعماني رائد إبراهيم أن شارك مع فاليتا الماطي بتصفيات البطولة، لكنه لم يخض دور المجموعات، بينما تم وضع المدافع السعودي أسامة هوساوي على قائمة أندرلخت البلجيكي بدوري الأبطال، لموسم 2012-2013، إلا أنه لم يشارك في أي مباراة.

ووضعت القرعة عبد الله وفريقه سلافيا براغ في “مجموعة الموت”، إلى جانب برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني.

روابط ذات صلة

نائب ترمب: جيشنا “مستعد” وبومبيو إلى السعودية لبحث “سبل الرد”

نائب ترمب: جيشنا “مستعد” وبومبيو إلى السعودية لبحث “سبل الرد”
تشلسي يخسر في ملعبه.. وأياكس يلتهم ليل بسهولة

تشلسي يخسر في ملعبه.. وأياكس يلتهم ليل بسهولة
ولي العهد خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني: الهجوم تصعيد خطير تجاه العالم بأسره

ولي العهد خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني: الهجوم تصعيد خطير تجاه العالم بأسره

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*