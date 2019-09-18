دخل التاريخ في الدقيقة 79.. أول خليجي في دوري أبطال أوروبا

المناطق - وكالات

دخل المهاجم البحريني يوسف عبد الله التاريخ، وأصبح أول لاعب خليجي يشارك بالأدوار النهائية (غير التمهيدية) لدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، بعد مشاركته في مباراة فريقه سلافيا براغ التشيكي أمام إنتر ميلان الإيطالي.

وانطلق الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، بمباراة إنتر ميلان وضيفه سلافيا براغ التشيكي، وربما تبدو المباراة أقل من قمم الجولة “النارية” في البطولة، إلا أنها تحمل معنى خاصا لكرة القدم الخليجية.

وحل عبد الله في الدقيقة 79 بديلا للتشيكي لوكاس ماسوبوست، وساهم في “مفاجأة” سلافيا براغ بالتعادل 1-1 مع إنتر ميلان في معقل الأخير.

وكان عبد الله قد شارك خلال المباراة الحاسمة في تصفيات البطولة، كلاعب بديل بالشوط الثاني، التي تأهل فيها على حساب كلوج الروماني.

ويعتمد بطل التشيك على عبد الله كمهاجم بديلا للنيجيري بيتر أولاينكا، حيث يتميز مهاجم منتخب البحرين بطول القامة الذي يميزه بالكرات الرأسية.

وسبق للعماني رائد إبراهيم أن شارك مع فاليتا الماطي بتصفيات البطولة، لكنه لم يخض دور المجموعات، بينما تم وضع المدافع السعودي أسامة هوساوي على قائمة أندرلخت البلجيكي بدوري الأبطال، لموسم 2012-2013، إلا أنه لم يشارك في أي مباراة.

ووضعت القرعة عبد الله وفريقه سلافيا براغ في “مجموعة الموت”، إلى جانب برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني.