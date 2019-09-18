نائب ترمب: جيشنا “مستعد” وبومبيو إلى السعودية لبحث “سبل الرد”

المناطق - وكالات

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الثلاثاء، إن الجيش الأميركي مستعد بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتا شركة أرامكو في السعودية.

وأعلن بنس، في كلمة بمعهد “هيريتيج”، أن وزير الخارجية مايك بومبيو يسافر اليوم إلى السعودية لبحث “سبل الرد” على هجوم أرامكو.

وأوضح نائب الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تعكف على تقييم الأدلة بشأن الهجمات وتقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط.

وقال إنه إذا كانت إيران نفذت هجمات يوم السبت على السعودية للضغط على الرئيس دونالد ترمب كي يتراجع عن فرض العقوبات على طهران فإنها ستفشل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية السبت الماضي تم من الأراضي الإيرانية، وقد استخدمت فيه صواريخ عابرة.

وتابع هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي خاصة الأوروبيين بذلك، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن متأكدة من أن الصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية، أجاب المسؤول “نعم”.