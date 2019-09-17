الثقفي يشارك في آرت فير بيروت في دورته العاشرة 2019م

عادل الزهراني - الطائف

في إطار دوره الريادي الذي يضطلع به مونو جالري بالرياض في دعم الفن والفنانين السعوديين يشارك الجالري هذا العام في فعاليات الحدث الفني الأبرز بالمنطقة آرت فير بيروت في دورته العاشرة المقامة في الفترة من 18-22/09/2019م بالعاصمة اللبنانية بيروت .

من جهته تحدث رجل الأعمال السعودي مؤمن المسلماني مالك ومؤسس مونو جالري وقال : ” يحرص مونو جالري منذ تأسيسه ومن منطلق رسالته النبيلة في دعم الفن التشكيلي السعودي على الإهتمام بالفنانين السعوديين وتشجيعهم والدفع بالفنانين المتميزين منهم نحو المنصات الفنية العالمية لإبراز إبداعات وتجارب متفردة في الفن التشكيلي السعودي المعاصر والتعريف بتجاربهم الفنية ومنحهم المزيد من الفرص لعرض إنتاجهم الفني جنب إلى جنب التجارب الفنية الأخرى لفنانين من دول العالم ومنهم الفنانين الخليجيين والعرب المشاركين في معرض آرت فير بيروت ، ولإثراء تجاربهم بكل جديد .ويشارك مع الفنان محمد الثقفي في المعرض كلاً من الفنان عبدالقادر الريس من الأمارات والفنان معتصم الكبيسي والفنان صباح أربيل من العراق والفنان إبراهيم خطاب من مصر .

ويتابع : ” ويقدم النحات محمد الثقفي في المعرض مجموعة أعمال منتقاه بعناية من أحدث أعماله بخامة البرونز، وهي تمثل خلاصة تجربة استمرت اكثر من عشرين عام قضاها النحات السعودي المميز في بحث وتجريب بين الخامة والموضوع والفكرة بين معارض شخصية وجماعية ومشاركات دولية)

وأضاف المسلماني : ” هناك خطة عمل اعدها فريق العمل بالجالري لمشاركات ومعارض فنية لفنانين سعوديين وعرب كبار تم الإنتهاء منها موخراً ، كبرنامج عمل يغطي الفترة القادمة من سبتمبر 2019م وحتى مايو من العام القادم 2020م وفيه العديد من المفاجات للساحة الفنية .