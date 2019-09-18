شاهد.. إعجاب الملايين بشهامة فيل صغير تجاه “الفتى الغريق”

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المناطق - الرياض

نشرت صحيفة “إنديا توداي” الهندية تقريرا حول مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر الإنترنت، يظهر أن فيلا صغيرا لديه “أخلاقا” تشبه البشر.

ويظهر في المقطع المصرة الفيل، وهو يلمح فتى يبدو وكأنه يغرق، لينطلق كالسهم داخل الماء، باتجاه الشاب الذي كان يبدو أنه يغرق وجرفه تيار النهر.

​ويبدو في المقطع أن الفتى لم يكن يغرق، وسبح حتى اقترب من ضفة الشاطئ، لكن الفيل كان قد انطلق في طريقه وبالفعل وصل إلى الفتى، ورفعه عن الماء بخرطومه.

 

 

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