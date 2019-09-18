احدث الأخبار

“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق
أبرز المواد
 الرئيس الفرنسي خلال اتصاله بولي العهد: ندعم استقرار المملكة في مواجهة الأعمال التخريبية
أبرز المواد
 المملكة تنضم إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية
أبرز المواد
 شاهد.. إعجاب الملايين بشهامة فيل صغير تجاه “الفتى الغريق”
أبرز المواد
 الثقفي يشارك في آرت فير بيروت في دورته العاشرة 2019م
منطقة مكة المكرمة
 نائب ترمب: جيشنا “مستعد” وبومبيو إلى السعودية لبحث “سبل الرد”
أبرز المواد
 دخل التاريخ في الدقيقة 79.. أول خليجي في دوري أبطال أوروبا
أبرز المواد
 تشلسي يخسر في ملعبه.. وأياكس يلتهم ليل بسهولة
أبرز المواد
 ولي العهد خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني: الهجوم تصعيد خطير تجاه العالم بأسره
أبرز المواد
 الدولار الأمريكي “ينتعش”
أبرز المواد
 وزارة الدفاع: سنعرض أدلة تورط إيران
أبرز المواد
 “برنت” يتراجع 6% مع استعادة المملكة إنتاجها النفطي بالكامل
أبرز المواد
“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

أبرز المواد
الرئيس الفرنسي خلال اتصاله بولي العهد: ندعم استقرار المملكة في مواجهة الأعمال التخريبية

الرئيس الفرنسي خلال اتصاله بولي العهد: ندعم استقرار المملكة في مواجهة الأعمال التخريبية

أبرز المواد
المملكة تنضم إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

المملكة تنضم إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

أبرز المواد
شاهد.. إعجاب الملايين بشهامة فيل صغير تجاه “الفتى الغريق”

شاهد.. إعجاب الملايين بشهامة فيل صغير تجاه “الفتى الغريق”

أبرز المواد

“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق
http://almnatiq.net/?p=774645
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان,عسير,الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة ,ويستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية والوسطى من ساحل البحر الأحمر كذلك على منطقتي الشرقية ونجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

الرئيس الفرنسي خلال اتصاله بولي العهد: ندعم استقرار المملكة في مواجهة الأعمال التخريبية

الرئيس الفرنسي خلال اتصاله بولي العهد: ندعم استقرار المملكة في مواجهة الأعمال التخريبية
المملكة تنضم إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

المملكة تنضم إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية
شاهد.. إعجاب الملايين بشهامة فيل صغير تجاه “الفتى الغريق”

شاهد.. إعجاب الملايين بشهامة فيل صغير تجاه “الفتى الغريق”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*