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الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار التجريبية بمدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم

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الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار التجريبية بمدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم

الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار التجريبية بمدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم
http://almnatiq.net/?p=774650
المناطق - الرياض

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات ” الدرعية – الخرج – الدلم ” في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم غدٍ الخميس.
وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن هذه التجربة مجدوله مسبقاً وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها, شاكراً للجميع تعاونهم.

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