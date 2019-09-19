احدث الأخبار

“ساما”: لا تعديل لصرف الريال أمام الدولار
أبرز المواد
 ارتفاع قيمة الصكوك السيادية السعودية إلى 56 مليار ريال
أبرز المواد
 بعد الإعلان عن «آيفون 11» بساعات .. 1.6 مليون هجمة على أجهزة «أبل»
أبرز المواد
 معلومات عن مقاتلات سعودية هاجمت مواقع إيرانية في البوكمال السورية
أبرز المواد
 81 ألف شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول
أبرز المواد
 خبير أرصاد يتوقع أجواء حارة على مكة والمدينة.. الحرارة تصل لـ49 مئوية
أبرز المواد
 “مجلس الغرف”: استثمارات السعوديين في تركيا مهددة
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز⁩ يتفقد مشاريع مدينة حائل التنموية والخدمية
منطقة حائل
 تلوث الهواء والمشيمة.. دراسة تثير قلق الحوامل
أبرز المواد
 تكريم الممرض فهد بن محمد بن بصيص المطيري من منسوبي صحة الشرقية
مجتمع المناطق
 مدني تبوك يواصل أنشطته التوعوية في حملة “وعيكم نجاة”
منطقة تبوك
 احتفالات يوم الوطن.. شوارع “حازمي بيشة ” تتزين بالأعلام واللافتات
منطقة عسير
“ساما”: لا تعديل لصرف الريال أمام الدولار

“ساما”: لا تعديل لصرف الريال أمام الدولار

أبرز المواد
ارتفاع قيمة الصكوك السيادية السعودية إلى 56 مليار ريال

ارتفاع قيمة الصكوك السيادية السعودية إلى 56 مليار ريال

أبرز المواد
بعد الإعلان عن «آيفون 11» بساعات .. 1.6 مليون هجمة على أجهزة «أبل»

بعد الإعلان عن «آيفون 11» بساعات .. 1.6 مليون هجمة على أجهزة «أبل»

أبرز المواد
معلومات عن مقاتلات سعودية هاجمت مواقع إيرانية في البوكمال السورية

معلومات عن مقاتلات سعودية هاجمت مواقع إيرانية في البوكمال السورية

أبرز المواد

تلوث الهواء والمشيمة.. دراسة تثير قلق الحوامل

تلوث الهواء والمشيمة.. دراسة تثير قلق الحوامل
http://almnatiq.net/?p=774653
المناطق - الرياض

مع الأجواء غير الصحية التي يعيشها قطاع كبير من البشر حول العالم، زادت التساؤلات حول تأثير تلوث الهواء على الأجنة، إلا أن دراسة حديثة أجابت عليها.

وكشفت الدراسة أنه عندما تتنفس المرأة الحامل هواء ملوثا، فإن هذا التلوث قد يتجاوز رئتيها إلى المشيمة التي تحمي جنينها.

ومن المعروف أن التلوث الذي يتألف من جزيئات صغيرة من عوادم السيارات والمداخن وغيرها من المصادر، يشكل خطرا على الإنسان، إلا أن الدراسة الجديدة تؤكد تأثيره على الأجنة أيضا.

ويرتبط تلوث الجسيمات، بالولادات المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة، لكن العلماء لم يفهموا السبب، وهذا ما ركزت عليه الدراسة التي تم نشرها في مجلة “نيتشر كوميونيكيشنز” العلمية.

وتساعد المشيمة في منع المواد الضارة في مجرى دم الأم، وقد استخدم باحثون بلجيكيون وسيلة جديدة لفحص مشيمة تم التبرع بها بعد الولادة، ورصدوا نوعا من تلوث الجسيمات يشبه الكربون الأسود.

وتم التوصل إلى أنه كان لدى الأمهات في المناطق الأكثر تلوثا مشيمة تحوي مزيدا من الجسيمات، حسبما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”.

يشار إلى أن هذه الدراسة محدودة، إذ لا تزال هناك الحاجة إلى مزيد من البحوث لمعرفة ما إذا كانت الجسيمات مسؤولة عن ضرر يلحق بالجنين أم لا.

روابط ذات صلة

“ساما”: لا تعديل لصرف الريال أمام الدولار

“ساما”: لا تعديل لصرف الريال أمام الدولار
ارتفاع قيمة الصكوك السيادية السعودية إلى 56 مليار ريال

ارتفاع قيمة الصكوك السيادية السعودية إلى 56 مليار ريال
بعد الإعلان عن «آيفون 11» بساعات .. 1.6 مليون هجمة على أجهزة «أبل»

بعد الإعلان عن «آيفون 11» بساعات .. 1.6 مليون هجمة على أجهزة «أبل»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*