“مجلس الغرف”: استثمارات السعوديين في تركيا مهددة

المناطق - الرياض

أكد الدكتور سامي العبيدي؛ رئيس مجلس الغرف السعودية، أن الاستثمار في تركيا غير آمن، مشيرا إلى أن حجم استثمارات السعوديين فيها تقدر بنحو 30 مليار ريال.

وأوضح العبيدي، أن تركيا لا تمتلك مقومات الاستقرار الاقتصادي، والقضاء المستقل الذي يحمي المستثمرين.

وقال العبيدي خلال جلسة “مخاطر الاستثمار في تركيا” ضمن المنتدى العربي الأول بعنوان: “دور الإعلام في التوعية بمخاطر الاستثمار الخارجي – تركيا نموذجا”، في الرياض أمس، إن “الاستثمار الناجح يتطلب استقلال القضاء واستقرار الوضع الاقتصادي، وإذا نظرنا إلى تركيا نجدها في المرتبة 116 عالميا في استقرار الاقتصاد، وفي المرتبة 111 في استقلال القضاء، وبالتأكيد هذا مؤثر سلبي لضمان أي استثمار أو تعامل تجاري”.

وأضاف، أن أغلب المستثمرين في تركيا أفراد وليست استثمارات شركات، محذرا من الاستثمارات فيها، سواء عقارات أو غيرها، إذ لا توجد حماية لحقوق المستثمرين، ومؤكدا أن القطاع الخاص السعودي واع لهذا الأمر.