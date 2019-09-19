81 ألف شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول

المناطق - الرياض

أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تقريره الشهري الثامن لشهر أغسطس حيث استعرض أبرز منجزات البرنامج خلال 2019 متضمنا صورا حديثة لآخر ما وصلت إليه أعمال البناء في المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا كما أشار التقرير إلى القفزة النوعية التي يشهدها القطاع الإسكاني من خلال تسهيل الخدمات وتنويع المنتجات لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المنزل الأول وتحقيق مستهدفات البرنامج لهذا العام بتقديم 200 ألف خيار سكني وتمويلي، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط (سكني).

وأوضح تقرير “سكني” أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يتيحها البرنامج بلغت حتى شهر أغسطس الماضي 130.842 أسرة منها 51.844 أسرة سكنت منازلها خلال 8 أشهر وفي أغسطس وحده بلغ عدد المستفيدين من الخيارات التمويلية والسكنية نحو 21.705 أسر كما تمكنت نحو 5656 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية في شهر أغسطس علاوة على استفادة نحو 157 ألف أسرة خلال 2018.