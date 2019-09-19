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بعد الإعلان عن «آيفون 11» بساعات .. 1.6 مليون هجمة على أجهزة «أبل»

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بعد الإعلان عن «آيفون 11» بساعات .. 1.6 مليون هجمة على أجهزة «أبل»

بعد الإعلان عن «آيفون 11» بساعات .. 1.6 مليون هجمة على أجهزة «أبل»
http://almnatiq.net/?p=774657
المناطق - وكالات

لا شك أن الحدث التقني الأكبر خلال الأسبوع الماضي كان حدث شركة “أبل”، التي كشفت فيه عن عديد من المنتجات التي كان من أبرزها سلسلة هواتف آيفون 11 وساعتها الجديدة إلى جانب جهاز الآيباد والخدمات التي كشفت عنها “أبل” خلال الحدث، إلا أنه بعد ساعات من ذلك الإعلان كشفت شركة كاسبرسكي عن تقريرها الذي حمل عنوان “التهديدات الموجهة لمستخدمي ماك للعام 2019″، وأعلنت من خلاله وصول عدد هجمات التصيد الموجهة لمستخدمي حواسيب ماك، والأجهزة العاملة بنظام تشغيل iOS من “أبل”، ومنظومات الخدمة المتاحة لبيئات تشغيل أجهزة أبل، إلى 1.6 مليون هجوم في النصف الأول من العام 2019، بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بعدد الهجمات المماثلة التي شنت خلال عام 2018 بأكمله.
أشار التقرير إلى أنه بينما يقل كثيرا عدد البرمجيات الخبيثة التي تستهدف أجهزة أبل عن تلك التي تهدد مستخدمي الأجهزة العاملة بأنظمة التشغيل ويندوز وأندرويد، وجد الأمر مختلفا فيما يختص بهجمات التصيد، التي لا تميز بين نظم التشغيل، حيث لا تعتمد هجمات التصيد في الغالب على برمجيات معينة، كونها مبنية بالكامل على أساليب الخداع التي تستغل السمات البشرية، وهو ما يعرف بالهندسة الاجتماعية، كالتلاعب والتأثير في الضحية المستهدفة.

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