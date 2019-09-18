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الشرطة المكسيكية تؤكد وفاة “أخطر امرأة في العالم”

الشرطة المكسيكية تؤكد وفاة “أخطر امرأة في العالم”
http://almnatiq.net/?p=774676
المناطق - وكالات

قالت الشرطة المكسيكية أنه تم العثور على زعيمة العصابات المكسيكية الحسناء كلوديا أوتشوا فيليكس جثة هامدة بأحد المنازل في مدينة كولياكان.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية، أنه تم العثور على جثة كلوديا البالغة من العمر 34 عامًا في منزل في جزيرة موسالا.

وبحسب نتائج التحقيق فقد عُثر على جثة كلوديا التي توصف في بلادها بـ”أخطر امرأة في العالم” في أحد المنازل.

وتشير التقارير الأولية أن “الحسناء الخطيرة” قد فارقت الحياة جراء الاختناق، كما عثر جسدها على كميات كبيرة من الكحول ومواد أخرى، فيما تزال التحقيقات مستمرة للتأكد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء موتها.

وكلوديا أوتشوا فيليكس كانت عارضة أزياء معروفة في بلادها قبل أن تمسي مهربة مخدرات وزعيمة لعصابة لوس أنتراكس الخطيرة.

وعقب اعتقال زعيم العصابة السابق وصديقها خوسيه رودريغو جامبوا أقدمت كلوديا على عمليات قتل واغتيالات عديدة من الاغتيالات دون أن تتمكن السلطات من اعتقالها.

وكانت كلوديا متزوجة من تاجر المخدرات كارتل سينالوا ولديهما ثلاثة أطفال، واشتهرت بنشر صورها على موقع انستغرام حيث كانت تستعرض نمط حياتها الباذخة وما تملكه يخوت وسيارات فارهة.

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