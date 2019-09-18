شاهد.. بسبب إهمال السائق حافلة مدرسية تدهس طالبة أمام منزلها بالرياض

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ووثق الفيديو الذي قيل انه في حي الشفا بالرياض وسجلته كاميرات المراقبة، أمس الثلاثاء، إحدى الحافلات المدرسية وهي تتوقف بجانب الطريق حتى تنزل منها طالبة، وفور نزول الطالبة من الحافلة علقت عبائتها بالباب وتحركت الحافلة وسحبت الطالبة معها وسحلتها على الطريق.

ويظهر من المقطع سقوط الطالبة على الأرض دون ان تتحرك، بعد أن دهستها الحافلة، فيما لم يلاحظ سائق الحافلة ما حدث وواصل القيادة دون ان ينتبه للحادثة.