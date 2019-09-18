احدث الأخبار

شاهد.. بسبب إهمال السائق حافلة مدرسية تدهس طالبة أمام منزلها بالرياض
منوعات
 المملكة تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية
أبرز المواد
 الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار التجريبية بمدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم غدًا
منطقة الرياض
 الشرطة المكسيكية تؤكد وفاة “أخطر امرأة في العالم”
أبرز المواد
 استقرار أسعار الذهب مع تطلع الأسواق لاجتماع المركزي الأمريكي
أبرز المواد
 الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار التجريبية بمدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم
أبرز المواد
 “الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق
أبرز المواد
 الرئيس الفرنسي خلال اتصاله بولي العهد: ندعم استقرار المملكة في مواجهة الأعمال التخريبية
أبرز المواد
 المملكة تنضم إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية
أبرز المواد
 شاهد.. إعجاب الملايين بشهامة فيل صغير تجاه “الفتى الغريق”
أبرز المواد
 دراسة تنسف “خرافة الشخير”.. و 74 شخصا يكشفون الحقيقة
أبرز المواد
 الثقفي يشارك في آرت فير بيروت في دورته العاشرة 2019م
منطقة مكة المكرمة
شاهد.. بسبب إهمال السائق حافلة مدرسية تدهس طالبة أمام منزلها بالرياض

شاهد.. بسبب إهمال السائق حافلة مدرسية تدهس طالبة أمام منزلها بالرياض

منوعات
المملكة تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

المملكة تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

أبرز المواد
الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار التجريبية بمدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم غدًا

الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار التجريبية بمدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم غدًا

منطقة الرياض
الشرطة المكسيكية تؤكد وفاة “أخطر امرأة في العالم”

الشرطة المكسيكية تؤكد وفاة “أخطر امرأة في العالم”

أبرز المواد

شاهد.. بسبب إهمال السائق حافلة مدرسية تدهس طالبة أمام منزلها بالرياض

شاهد.. بسبب إهمال السائق حافلة مدرسية تدهس طالبة أمام منزلها بالرياض
http://almnatiq.net/?p=774685
المناطق-الرياض

ووثق الفيديو الذي قيل انه في حي الشفا بالرياض وسجلته كاميرات المراقبة، أمس الثلاثاء، إحدى الحافلات المدرسية وهي تتوقف بجانب الطريق حتى تنزل منها طالبة، وفور نزول الطالبة من الحافلة علقت عبائتها بالباب وتحركت الحافلة وسحبت الطالبة معها وسحلتها على الطريق.
ويظهر من المقطع سقوط الطالبة على الأرض دون ان تتحرك، بعد أن دهستها الحافلة، فيما لم يلاحظ سائق الحافلة ما حدث وواصل القيادة دون ان ينتبه للحادثة.

روابط ذات صلة

الشرطة المكسيكية تؤكد وفاة “أخطر امرأة في العالم”

الشرطة المكسيكية تؤكد وفاة “أخطر امرأة في العالم”
شاهد.. إعجاب الملايين بشهامة فيل صغير تجاه “الفتى الغريق”

شاهد.. إعجاب الملايين بشهامة فيل صغير تجاه “الفتى الغريق”
تحذير من تبعات مشاهدة التلفاز على مهارات الأطفال اللغوية

تحذير من تبعات مشاهدة التلفاز على مهارات الأطفال اللغوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*