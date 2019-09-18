الدولار يرتفع وسط تراجع توترات النفط

المناطق - وكالات

اقترب الدولار من أعلى مستوياته في 7 أسابيع مقابل الين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تعاف بطيء لأسواق النفط من صدمة في الإمدادات، لكن الحذر يكتنف الأسواق قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم، الذي من المتوقع أن يسفر عن خفض جديد في أسعار الفائدة.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار، إذ قلص بعض المضاربين رهاناتهم على هبوط العملة البريطانية، لكن المعنويات ظلت ضعيفة بسبب الضبابية التي تحيط بالطريقة التي ستخرج بها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجرى تداول الدولار عند 108.20 ين، الأربعاء، قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 108.37 ين.

وبلغ الإسترليني 1.2487 دولار، متمسكا بارتفاع 0.6 بالمئة حققه الثلاثاء، حين لامس لفترة وجيزة أعلى مستوياته منذ 19 يوليو.

ومن العملات الأخرى في السوق، استقر اليورو عند 1.1065 دولار دون تغير يذكر في التعاملات الآسيوية.

وبلغ الدولار الأسترالي مستوى 0.68485 دولار أميركي، متراجعا 0.27 بالمئة.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.03 بالمئة، إلى 98.288.