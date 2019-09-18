احدث الأخبار

الدولار يرتفع وسط تراجع توترات النفط
أبرز المواد
 شاهد.. بسبب إهمال السائق حافلة مدرسية تدهس طالبة أمام منزلها بالرياض
منوعات
 المملكة تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية
أبرز المواد
 الشرطة المكسيكية تؤكد وفاة “أخطر امرأة في العالم”
أبرز المواد
 استقرار أسعار الذهب مع تطلع الأسواق لاجتماع المركزي الأمريكي
أبرز المواد
 الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار التجريبية بمدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم
أبرز المواد
 “الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق
أبرز المواد
 الرئيس الفرنسي خلال اتصاله بولي العهد: ندعم استقرار المملكة في مواجهة الأعمال التخريبية
أبرز المواد
 المملكة تنضم إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية
أبرز المواد
 شاهد.. إعجاب الملايين بشهامة فيل صغير تجاه “الفتى الغريق”
أبرز المواد
 دراسة تنسف “خرافة الشخير”.. و 74 شخصا يكشفون الحقيقة
أبرز المواد
 الثقفي يشارك في آرت فير بيروت في دورته العاشرة 2019م
منطقة مكة المكرمة
الدولار يرتفع وسط تراجع توترات النفط

الدولار يرتفع وسط تراجع توترات النفط

أبرز المواد
شاهد.. بسبب إهمال السائق حافلة مدرسية تدهس طالبة أمام منزلها بالرياض

شاهد.. بسبب إهمال السائق حافلة مدرسية تدهس طالبة أمام منزلها بالرياض

منوعات
المملكة تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

المملكة تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

أبرز المواد
الشرطة المكسيكية تؤكد وفاة “أخطر امرأة في العالم”

الشرطة المكسيكية تؤكد وفاة “أخطر امرأة في العالم”

أبرز المواد

الدولار يرتفع وسط تراجع توترات النفط

الدولار يرتفع وسط تراجع توترات النفط
http://almnatiq.net/?p=774689
المناطق - وكالات

اقترب الدولار من أعلى مستوياته في 7 أسابيع مقابل الين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تعاف بطيء لأسواق النفط من صدمة في الإمدادات، لكن الحذر يكتنف الأسواق قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم، الذي من المتوقع أن يسفر عن خفض جديد في أسعار الفائدة.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار، إذ قلص بعض المضاربين رهاناتهم على هبوط العملة البريطانية، لكن المعنويات ظلت ضعيفة بسبب الضبابية التي تحيط بالطريقة التي ستخرج بها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجرى تداول الدولار عند 108.20 ين، الأربعاء، قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 108.37 ين.

وبلغ الإسترليني 1.2487 دولار، متمسكا بارتفاع 0.6 بالمئة حققه الثلاثاء، حين لامس لفترة وجيزة أعلى مستوياته منذ 19 يوليو.

ومن العملات الأخرى في السوق، استقر اليورو عند 1.1065 دولار دون تغير يذكر في التعاملات الآسيوية.

وبلغ الدولار الأسترالي مستوى 0.68485 دولار أميركي، متراجعا 0.27 بالمئة.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.03 بالمئة، إلى 98.288.

روابط ذات صلة

المملكة تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

المملكة تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية
الشرطة المكسيكية تؤكد وفاة “أخطر امرأة في العالم”

الشرطة المكسيكية تؤكد وفاة “أخطر امرأة في العالم”
استقرار أسعار الذهب مع تطلع الأسواق لاجتماع المركزي الأمريكي

استقرار أسعار الذهب مع تطلع الأسواق لاجتماع المركزي الأمريكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*