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وزير الدفاع الإيراني ينفي أي دور لإيران في هجوم أرامكو

وزير الدفاع الإيراني ينفي أي دور لإيران في هجوم أرامكو
http://almnatiq.net/?p=774692
المناطق - وكالات

نفى وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، أي دور لطهران في الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية.

وقال حاتمي إن “القضية واضحة للغاية، كان هناك صراع بين البلدين (اليمن والسعودية)”، إيران لا دخل لها في الموضوع.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني وصف، في وقت سابق اليوم، الهجوم على منشآت النفط السعودية بأنه “إنذار”.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن روحاني القول: “اليمنيون هاجموا منشأتي النفط السعوديتين على سبيل الإنذار”.

كما ألقى روحاني باللائمة على واشنطن والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في بدء صراع في المنطقة، مشيرا إلى أن طهران لا تريد صراعا في المنطقة.

وتابع: “لا نريد الصراع في المنطقة … من الذي بدأ الصراع؟ ليس اليمنيون. لقد كانت السعودية والإمارات وأمريكا وبعض الدول الأوروبية والنظام الصهيوني هي التي بدأت الحرب في هذه المنطقة”.

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