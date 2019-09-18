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ولي العهد : هجوم أرامكو اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية

ولي العهد : هجوم أرامكو اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية

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ولي العهد : هجوم أرامكو اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية

ولي العهد : هجوم أرامكو اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية
http://almnatiq.net/?p=774696
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.
وأدان الرئيس الكوري الاعتداءات على منشآت حيوية في المملكة والتي لا تؤثر فقط على المملكة بل على العالم، والاقتصاد العالمي وعلى إمدادات الطاقة، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية.
وعد سمو ولي العهد من جهته ما حدث اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين.

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