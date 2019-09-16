أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة , تشمل محافظات ينبع, ووادي الفرع, وبدر والأجزاء المجاورة.
وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.
الأرصاد: رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة , تشمل محافظات ينبع, ووادي الفرع, وبدر والأجزاء المجاورة.
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