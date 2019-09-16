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الأرصاد: رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

الأرصاد: رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

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الأرصاد: رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

الأرصاد: رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=774698
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة , تشمل محافظات ينبع, ووادي الفرع, وبدر والأجزاء المجاورة.
وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

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