الأرصاد: رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة , تشمل محافظات ينبع, ووادي الفرع, وبدر والأجزاء المجاورة.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.