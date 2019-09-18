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خلف بن هذال يبدع ويصف ماضي الوطن الذي صنع حاضره الفريد

خلف بن هذال يبدع ويصف ماضي الوطن الذي صنع حاضره الفريد
http://almnatiq.net/?p=774703
المناطق - الرياض

تتصف قصائد الشاعر الكبير خلف بن هذال بالابداع لما احتوته من عبقرية فريدة جعلت من يسمع قصائده يتصورها كأنها واقع أمامه، وحين يلقي كلمات شعره

لم يكن الشاعر خلف بن هذال قادرا ببراعة على وصف الماضي و الحاضر فقط بل يشبه بشاعريته البردوني بالتنبأ بما سيحدث في المستقبل .

و تداول رواد مواقع التواصل في ذكرى اليوم الوطني قصيدة شاعر الوطن التي ألقاها في الجنادرية 19 بكلماتها الخالدة التي ستظل يتناقلها الوطن و تصف الوطن أروع وصف وكأنه يستعرض أمامك شريط مصور للماضي المرير للمملكة الذي صنع هذا الحاضر الفريد و يقول فيها :

وطنا ما نبيعه مثل من باعوا ولا نعطيه = أسامينا على صحراه مرسومه و مطبوعه
صبرنا فيه يوم انه دهور وهالك ظاميه = شحيح الماء هماج ولا يبل الكبد قرطوعه
صبرنا فيه حفيا والخلا باقدامنا نطويه = وحزمنا البطون ولا ذبحنا الجوع في جوعه
تخيلنا المهار ومن نطحنا بالثرى نرميه = نهوش لمن جديلتها على المتنين منسوعه
ومنا من ركب فوق الخشب موج البحر غاطيه = يحول بالحبال وياخذ المحار من قوعه
رجال البر ورجال البحر محد ٍ ترك عانيه = كرام من كرام وخلة الأجواد مرقوعة
يجيك الرجل وجهه مبتسم للضيف ويعشيه = لو انه في الحطب يضرب بمسحاته وفاروعه
صبرنا فيه وافلحنا وقلنا ياوطن لبيه = تطمن لا تخاف وحارسك يرعاك بدموعه

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