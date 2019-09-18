احدث الأخبار

أمير نجران يطّلع على نظام “تيسير” بوزارة الشؤون الإسلامية
منطقة نجران
 النيجر تدين بشدة الهجمات التخريبية على منشآت نفطية بالمملكة
أبرز المواد
 “الترفيه” تفتح أبواب “احتفالات الهمة” بدءاً من الغد في جميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 المرشحة الوحيدة تفوز.. البرلمان الأوروبي يوافق على تعيين لاغارد رئيسة للمركزي الأوروبي
أبرز المواد
 فرنسا ترسل خبراء للتحقيق في “هجوم أرامكو”
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا تجمعًا انتخابيًا للرئيس الأفغاني وقاعدة للجيش في كابول
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يرعى تخريج 571 خريجاً من كلية علوم الطيران
منطقة الرياض
 اشتباكات في الدريهمي تفقد الحوثيين مواقعهم وأسلحتهم
أبرز المواد
 تركيا تخسر 18 مليار دولار بسبب “وجبة الإفطار”
أبرز المواد
 خلف بن هذال يبدع ويصف ماضي الوطن الذي صنع حاضره الفريد
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 ولي العهد : هجوم أرامكو اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية
أبرز المواد
أمير نجران يطّلع على نظام “تيسير” بوزارة الشؤون الإسلامية

أمير نجران يطّلع على نظام “تيسير” بوزارة الشؤون الإسلامية

منطقة نجران
النيجر تدين بشدة الهجمات التخريبية على منشآت نفطية بالمملكة

النيجر تدين بشدة الهجمات التخريبية على منشآت نفطية بالمملكة

أبرز المواد
“الترفيه” تفتح أبواب “احتفالات الهمة” بدءاً من الغد في جميع مناطق المملكة

“الترفيه” تفتح أبواب “احتفالات الهمة” بدءاً من الغد في جميع مناطق المملكة

أبرز المواد
المرشحة الوحيدة تفوز.. البرلمان الأوروبي يوافق على تعيين لاغارد رئيسة للمركزي الأوروبي

المرشحة الوحيدة تفوز.. البرلمان الأوروبي يوافق على تعيين لاغارد رئيسة للمركزي الأوروبي

أبرز المواد

تركيا تخسر 18 مليار دولار بسبب “وجبة الإفطار”

تركيا تخسر 18 مليار دولار بسبب “وجبة الإفطار”
http://almnatiq.net/?p=774707
المناطق - وكالات

يعتقد العديد من الخبراء أن الهدر في الطعام يرتبط بشكل مباشر بالدخل والسلوكيات، ويبدو أن الأمر ينطبق كأوضح ما يكون في تركيا.

وتقدر قيمة الهدر في طعام الإفطار في تركيا فقط بأكثر من 17.6 مليار دولار سنويا، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي حريت التركية.

ووفقا لمؤسسة منع النفايات التركية، وهي مبادرة غير حكومية لضمان الاستخدام الكفء والفعال للموارد والوقاية من النفايات فإن السبب وراء هذا الهدر الهائل في الطعام يعود إلى الاتجاه المتصاعد الأخير لقوائم الإفطار التركية الكبيرة المقدمة في المقاهي.

وقالت المؤسسة إن هدر الطعام يمثل مشكلة متزايدة في تركيا، مشيرة إلى أن قيمة المواد الغذائية التي تضيع كل عام تصل إلى 214 مليار ليرة (37.4 مليار دولار)، أي ما يعادل 12 مليون طن من المواد الغذائية.

وأوضحت أن جزءا كبيرا من النفايات ينبع من الاتجاه الصاعد الأخير في الأصناف التي يتم تقديمها في الإفطار التركي.

وقال رئيس المؤسسة أكغول إن العديد من العناصر المقدمة في وجبات الإفطار التركية، مثل الزيتون والجبن والطماطم والزبدة والمربى والبيض والخبز؛ تنتهي إلى سلة المهملات لأن العملاء لا يستهلكونها بشكل كامل.

وأشار أكغول إلى أن النفايات “مشكلة سلوكية”، مشددا على ضرورة ضبطها وفقا لمتطلبات العملاء، بدلا من جلبها بكميات موحدة.

وأوضح أكغول أن “الكمية الكبيرة من النفايات الغذائية التي يواجهها العالم وتركيا لها آثار سلبية على سلسلة الإمداد الغذائي، بما في ذلك الأسر. لذلك، هناك حاجة ملحة لمنع هدر الطعام أو الحد منه لضمان الاستخدام الفعال للموارد في جميع أنحاء العالم بأسره”.

وقال إن “ثلث الأغذية التي يتم إنتاجها كل عام في العالم تضيع أو يتم هدرها”، مشيرا إلى أن هذه الكمية تعادل 1.3 مليار طن من الغذاء. وتبلغ تكلفة المواد الغذائية المهدرة في الدول المتقدمة 680 مليار دولار، مقابل 310 مليارات دولار في البلدان النامية”.

روابط ذات صلة

النيجر تدين بشدة الهجمات التخريبية على منشآت نفطية بالمملكة

النيجر تدين بشدة الهجمات التخريبية على منشآت نفطية بالمملكة
“الترفيه” تفتح أبواب “احتفالات الهمة” بدءاً من الغد في جميع مناطق المملكة

“الترفيه” تفتح أبواب “احتفالات الهمة” بدءاً من الغد في جميع مناطق المملكة
المرشحة الوحيدة تفوز.. البرلمان الأوروبي يوافق على تعيين لاغارد رئيسة للمركزي الأوروبي

المرشحة الوحيدة تفوز.. البرلمان الأوروبي يوافق على تعيين لاغارد رئيسة للمركزي الأوروبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*