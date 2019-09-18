تركيا تخسر 18 مليار دولار بسبب “وجبة الإفطار”

المناطق - وكالات

يعتقد العديد من الخبراء أن الهدر في الطعام يرتبط بشكل مباشر بالدخل والسلوكيات، ويبدو أن الأمر ينطبق كأوضح ما يكون في تركيا.

وتقدر قيمة الهدر في طعام الإفطار في تركيا فقط بأكثر من 17.6 مليار دولار سنويا، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي حريت التركية.

ووفقا لمؤسسة منع النفايات التركية، وهي مبادرة غير حكومية لضمان الاستخدام الكفء والفعال للموارد والوقاية من النفايات فإن السبب وراء هذا الهدر الهائل في الطعام يعود إلى الاتجاه المتصاعد الأخير لقوائم الإفطار التركية الكبيرة المقدمة في المقاهي.

وقالت المؤسسة إن هدر الطعام يمثل مشكلة متزايدة في تركيا، مشيرة إلى أن قيمة المواد الغذائية التي تضيع كل عام تصل إلى 214 مليار ليرة (37.4 مليار دولار)، أي ما يعادل 12 مليون طن من المواد الغذائية.

وأوضحت أن جزءا كبيرا من النفايات ينبع من الاتجاه الصاعد الأخير في الأصناف التي يتم تقديمها في الإفطار التركي.

وقال رئيس المؤسسة أكغول إن العديد من العناصر المقدمة في وجبات الإفطار التركية، مثل الزيتون والجبن والطماطم والزبدة والمربى والبيض والخبز؛ تنتهي إلى سلة المهملات لأن العملاء لا يستهلكونها بشكل كامل.

وأشار أكغول إلى أن النفايات “مشكلة سلوكية”، مشددا على ضرورة ضبطها وفقا لمتطلبات العملاء، بدلا من جلبها بكميات موحدة.

وأوضح أكغول أن “الكمية الكبيرة من النفايات الغذائية التي يواجهها العالم وتركيا لها آثار سلبية على سلسلة الإمداد الغذائي، بما في ذلك الأسر. لذلك، هناك حاجة ملحة لمنع هدر الطعام أو الحد منه لضمان الاستخدام الفعال للموارد في جميع أنحاء العالم بأسره”.

وقال إن “ثلث الأغذية التي يتم إنتاجها كل عام في العالم تضيع أو يتم هدرها”، مشيرا إلى أن هذه الكمية تعادل 1.3 مليار طن من الغذاء. وتبلغ تكلفة المواد الغذائية المهدرة في الدول المتقدمة 680 مليار دولار، مقابل 310 مليارات دولار في البلدان النامية”.