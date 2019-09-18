اشتباكات في الدريهمي تفقد الحوثيين مواقعهم وأسلحتهم

المناطق - الرياض

قالت مصادر عسكرية، الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي، الموالية لإيران، تكبدت خسائر فادحة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غربي اليمن.

وأوضحت المصادر بحسب “سكاي نيوز عربية” ، إن قوات المقاومة المشتركة تصدت لهجوم من ميليشيات الحوثي في أطراف مركز المديرية وأوقعت فيهم قتلى وجرحى وأجبرت البقية على الفرار.

وتمت استعادة أسلحة وذخائر كانت المليشيات نهبتها من مخازن الدولة في وقت سابق.

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وكانت جهود الأمم المتحدة قد توصلت في بداية سبتمبر إلى اتفاق بين وفدي الحكومة اليمنية، والميليشيات الحوثية على نشر مراكز مراقبة للإشراف على وقف إطلاق النار والتقدم باتجاه تفعيل اتفاق ستوكهولهم، وهو ما أشار له المبعوث الأممي مارتن غريفيث قي إحاطته لمجلس الأمن الدولي.