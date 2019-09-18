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فرنسا ترسل خبراء للتحقيق في “هجوم أرامكو”

فرنسا ترسل خبراء للتحقيق في “هجوم أرامكو”
http://almnatiq.net/?p=774720

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن باريس سترسل خبراء للمشاركة في التحقيقات في الهجمات على منشآت نفطية سعودية، كما أعلن الإليزيه، الأربعاء.

وقال القصر الرئاسي في بيان إن رئيس الدولة الذي أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي “دان بحزم الهجمات التي استهدفت مواقع نفطية في بقيق وخريص”.

وأكد ماكرون للأمير سلمان “تضامن فرنسا مع السعودية وسكانها في مواجهة هذه الهجمات وأكد مجددا التزام فرنسا أمن السعودية واستقرار المنطقة”.

وتابع البيان أن ماكرون “وردا على طلب السلطات السعودية (..) أكد لولي العهد إرسال خبراء فرنسيين للمشاركة في التحقيقات التي تهدف إلى كشف مصدر هجمات 14 سبتمبر وطرق تنفيذها”.

وأعلنت مليشيات الحوثي، التي تدعمها طهران، مسؤوليتها عن الهجمات التي قالت إنها شنتها بطائرات من دون طيار، لكن مسؤولا أميركيا أفاد بأن واشنطن ترجح بأن العملية جرت انطلاقا من إيران.

وذكرت وزارة الدفاع السعودية أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الأربعاء، تكشف من خلاله أدلة تؤكد تورط إيران في الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتي شركة أرامكو في السعودية.

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