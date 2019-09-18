المرشحة الوحيدة تفوز.. البرلمان الأوروبي يوافق على تعيين لاغارد رئيسة للمركزي الأوروبي

المناطق - وكالات

وافق البرلمان الأوروبي الثلاثاء على تعيين مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي الذي أعلن مؤخرا عن حوافز كبيرة في منطقة اليورو.

وحازت لاغارد، التي غابت عن جلسة التصويت، تأييد 394 نائبا مقابل معارضة 206 آخرين، فيما امتنع 49 نائبا عن التصويت في الاقتراع السري. وانتقد البعض غياب المسؤولة الفرنسية السابقة عن جلسة التصويت.

وموافقة البرلمان الأوروبي بمثابة توصية، إذ إن القرار النهائي على تعيينها متروك لقادة الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون في منتصف أكتوبر المقبل، ويتوقع أن تنال لاغارد موافقة القادة دون صعوبة إذ إنهم من رشحوها للمنصب في يوليو الماضي.

ومن المتوقع أن تسير لاغارد، وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة ومديرة صندوق النقد الدولي السابقة على درب رئيس البنك الأوروبي المنتهية ولايته ماريو دراغي.