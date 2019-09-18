“الترفيه” تفتح أبواب “احتفالات الهمة” بدءاً من الغد في جميع مناطق المملكة

المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه المشرفة على موسم اليوم الوطني عن أن احتفالات الهمة ستفتتح أبوابها من يوم غدٍ (الخميس) 19 إلى الإثنين 23 سبتمبر من الساعة 3 إلى 11 مساء، عبر بوابات صممت كبوابات قصر المصمك الذي يحمل رمزية نوعية للمملكة، كما ستتواجد احتفالات الهمة في موقعين بكل من الرياض وجدة، فيما ستكون في موقع واحد ببقية مناطق المملكة. حيث سيحظى الزائر للفعالية بمجموعة متنوعة وفريدة من الأنشطة التي تعكس وحدة الوطن وتلاحم الشعب بقيادته.

وستشتمل احتفالات الهمة على العديد من العناصر، تبدأ بـ “وحدة وطن” التي تتدرج ملامح الوطن من خلالها في أبراج تحكي بعناية تاريخ مناطقها بسبعة لوحات، ابتداء من مبانيها وتضاريسها إلى رمزها والخط العربي الأصيل، من ثم الصناعات اشتهرت بها كل منطقة على حدة، إلى جانب استعراض ازدهارها قديما وحديثا، وأشهر ما كتب عنها، بالإضافة للمناظر الطبيعية من كل منطقة. يلي ذلك “العروض المتجولة” التي يقدمها مجموعة طويلة القامة تقدم عروض أزياء متجولة مستمدة من التراث السعودي، ثم “الفرق الشعبية” التي تقدم وصلة فنية تستعرض الفن الشعبي السعودي المتوارث لمناطق المملكة من رقصات وأشعار وأغاني مثل السامري، العرضة، الدحة، الليوة.

وعلى المستوى الفني تقدم أركان “أنغام الوطن” منصات عازفين تستعرض مواهب موسيقية محترفة على أشهر الآلات الموسيقية المحلية كالربابة والعود والقانون، ليستمتع زوار احتفالات الهمة بمقطوعاتهم الموسيقية المختلفة التي تغنت بالوطن، وفي زوايا مقر الاحتفالات تقدم شاشات العرض الحي فيديو ترويجي رسمي لموسم اليوم الوطني الـ 89، وبث حي للفعالية والزوار بمختلف المسارات، بالإضافة إلى البث الحي لاحتفالات المناطق الأخرى.

وامتداداً لهوية الموسم، تحتوي احتفالات الهمة على حجر تم جلبه من جبال طويق، ليحفر الزوار جملة من ثلاث كلمات لمدة دقيقة ونص إجابة لسؤال يتم تحديده مسبقا مثل: ما هو الأثر الذي تود تركه للأجيال القادمة؟، وبنهاية الموسم سيتم تجميع الأحجار من كل المناطق لتشكل عمل فني واحد. إلى جانب إتاحة أركان بمجسمات فنية بتصاميم مختلفة لإتاحة فرصة التصوير معها لكافة الأفراد والعوائل والأطفال، ليوم وطني يبقى في الذاكرة.

كما ستحتضن احتفالات الهمة ورش عمل للأطفال متنوعة في محتواها، تستعرض إنجازات المملكة وتساهم في تعزيز روح الانتماء والولاء. إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاريع الشبابية السعودية لتعرض منتوجاتها بأكشاك تحمل هوية الموسم، مع الحرص على خلق تجربة تسوق مميزة للزوار.

وفي الجانب الآخر تم تخصيص مناطق تتيح للزوار تذوق أشهى الأطباق من مختلف النكهات المحلية والعالمية، تشمل عربات طعام متنقلة، أكشاك طعام بتصميم متماثل للهوية التجارية، بالإضافة لاستقطاب علامات تجارية لمطاعم عالمية وفق معايير عالية الجودة والخدمة، وتوفير منطقة مخصصة للجلسات. كما تحتوي شوارع الاحتفالات على متاجر خاصة لهدايا مصنوعة من الثقافة السعودية بطابع هوية شعار “همة حتى القمة” بجودة عالية. في حين ستكون احتفالات الهمة هي المواقع التي تحتضن عروض الألعاب النارية على طيلة الموسم.

كما ستكون مواقع احتفالات الهمة الأفضل لمشاهدة الألعاب النارية التي سترتفع إلى ما يزيد عن 300 متر وبواجهة لا تقل عن 150 متر، تصاحبها موسيقى تم اختيارها من وحي المناسبة الغالية، من خلال تشكيلات مصممة بطريقة تتناسق مع المؤثرات البصرية المصاحبة للإطلاق.