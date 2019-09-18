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النيجر تدين بشدة الهجمات التخريبية على منشآت نفطية بالمملكة

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النيجر تدين بشدة الهجمات التخريبية على منشآت نفطية بالمملكة

النيجر تدين بشدة الهجمات التخريبية على منشآت نفطية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=774729
المناطق - واس

أدانت النيجر بشدة الهجمات التخريبية التي استهدفت بطائرات مسيرة منشآت نفطية في بقيق وخريص.
وقالت في بيان رسمي لوزارة الخارجية النيجرية: “إن حكومة النيجر تدين بشدة هذه الأعمال التخريبية غير المقبولة وتؤكد دعمها الثابت للمملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ الأمن والاستقرار في العالم “.

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