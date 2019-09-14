أمير نجران يطّلع على نظام “تيسير” بوزارة الشؤون الإسلامية

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اطّلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، على آلية عمل نظام “تيسير” الذي أقرته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في إيجاز قدمه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي.

وأكد سموه على أهمية الأنظمة الإلكترونية في تحقيق الجودة والدقة، وضبط الإجراءات، فيما استمع إلى شرح بيّن فيه مدير عام فرع الوزارة طبيعة نظام “تيسير” في رفع المناشط الدعوية لجميع المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات إلكترونيًّا، وإلغاء التعامل الورقي، ضمن خطة الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح العصيمي أن النظام يهدف إلى تيسير إجراءات فسح المناشط الدعوية، وتوحيد الإجراءات، وأتمتة العمل، وتجويد المخرجات، وإبراز جهود الوزارة بأرقام حقيقية.

