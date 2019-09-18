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مراقبون: إيران استخدمت صواريخ “”Kh-55 الروسية في اعتداء أرامكو

مراقبون: إيران استخدمت صواريخ “”Kh-55 الروسية في اعتداء أرامكو
http://almnatiq.net/?p=774737
المناطق-الرياض

تأكيد مسؤول أمريكي أمس الثلاثاء بأن العدوان الذي استهدف منشأتي أرامكو في بقيق وخريص السبت الماضي تم من الأراضي الإيرانية، استخدمت فيه صواريخ عابرة طرح العديد من التساؤلات حول نوعية هذه الصواريخ وحاولت صحيفة “المناطق” تحديدها.
ومما يثبت الاتهام بأن هذ العدوان التخريبي جاء من إيران ومتورطة فيه بالفعل هو ان الاعتداء كان دقيقاً جداً وأدى إصابات دقيقة مما يؤكد استخدم أسلحة دقيقة فيه وأطلقت من قبل أشخاص مدربين بشكل جيد.
وفي هذا الشأن أكد مراقبين لصحيفة المناطق أن إيران اشترت قبل أكثر من “10” سنوات صواريخ روسية من أوكرانيا من طراز “”Kh-55 وأطلقت عليه اسم “سومار” بعد ان زعمت أنها أجرت عليه عدة تعديلات تتعلق بالمدى والقدرة التدميرية.
وحسب المراقبين فإن النسخة المعدلة والتي يطلق عليها “سومار” ذات مدى يتراوح بين “700 و900” كيلو متر رغم تأكيدات إيرانية بقدرة الصاروخ على الوصول إلى “2500” كيلومتر، ويحمل الصاروخ رأساً حربياً يزن “400” كيلوجرام.
ووفقاً للمراقبين التي تحدثت معهم الصحيفة فإن الصاروخ “سومار” يعاني من عيوب تؤثر على أداء الصاروخ تتركز في ثلاثة أمور هي “المدى وارتفاع التحليق والدقة التهديفية” وهذا تؤكده الصور التي التقطتها الأقمار الأمريكية عن مستودعات الغاز في بقيق والمستهدفة في الاعتداء حيث أشارت الصور إلى محدودية تأثير الصاروخ رغم دقة اصابته.
جدير بالذكر أن روسيا سبق وأطلقت قبل نحو ثلاث سنوات ستة صواريخ من طراز “”Kh-55 من شمال شرق إيران ضد أهداف سورية لكن عدداً منها سقطت في شمال إيران ولم تصب هدفها.
وكان تحقيق سعودي وأمريكي رجح أن الهجوم جرى تنفيذه بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع منخفض مدعومة بطائرات دون طيار، انطلقت من قاعدة إيرانية تقع قرب الحدود العراقية.

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