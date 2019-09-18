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53 مليار ريال إجمالي المدفوعات لمستفيدي حساب المواطن

53 مليار ريال إجمالي المدفوعات لمستفيدي حساب المواطن
http://almnatiq.net/?p=774742
المناطق - الرياض

كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن إجمالي المدفوعات من البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته وحتى دفعة سبتمبر الجاري بلغ 53 مليار ريال، منها أكثر من 381 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وذكر المتحدث الرسمي للبرنامج أن أرباب الأسر المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ عددهم أكثر من 2.2 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر من إجمالي المستفيدين، بينما تجاوز عدد المستقلين المستفيدين من الدفعة أكثر من 1.5 مليون مستفيد مشكلين 40%، لترتفع نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين بما يقارب + 0.4% عن الدفعة السابقة ويصبح بذلك عددهم أكثر من 3.79 مليون مستفيد.
وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 786 ألف مستفيدة، وشكل المستقلين في دفعة شهر سبتمبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 725 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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