احدث الأخبار

الأمير فيصل بن مشعل يزور فرع وزارة العمل بالمنطقة بمناسبة تحقيقه المركز الأول في المؤشر العام على مستوى المملكة
أبرز المواد
 بوتين يعبر عن قلقه إزاء الهجمات على منشآت نفط بالمملكة
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة
أبرز المواد
 مدير عام التعليم بالجوف يتقدم مسيرة التربية البدنية بيوم الوطن
منطقة الجوف
 أمير منطقة الجوف يستقبل مدير فرع المطبوعات بالمنطقة
منطقة الجوف
 مدير صحة القصيم يبحث المشاريع الصحية التطويرية لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة
منطقة القصيم
 53 مليار ريال إجمالي المدفوعات لمستفيدي حساب المواطن
أبرز المواد
 مراقبون: إيران استخدمت صواريخ “”Kh-55 الروسية في اعتداء أرامكو
أبرز المواد
 أمير نجران يطّلع على نظام “تيسير” بوزارة الشؤون الإسلامية
منطقة نجران
 النيجر تدين بشدة الهجمات التخريبية على منشآت نفطية بالمملكة
أبرز المواد
 “الترفيه” تفتح أبواب “احتفالات الهمة” بدءاً من الغد في جميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 المرشحة الوحيدة تفوز.. البرلمان الأوروبي يوافق على تعيين لاغارد رئيسة للمركزي الأوروبي
أبرز المواد
الأمير فيصل بن مشعل يزور فرع وزارة العمل بالمنطقة بمناسبة تحقيقه المركز الأول في المؤشر العام على مستوى المملكة

الأمير فيصل بن مشعل يزور فرع وزارة العمل بالمنطقة بمناسبة تحقيقه المركز الأول في المؤشر العام على مستوى المملكة

أبرز المواد
بوتين يعبر عن قلقه إزاء الهجمات على منشآت نفط بالمملكة

بوتين يعبر عن قلقه إزاء الهجمات على منشآت نفط بالمملكة

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة

وزير الشؤون الإسلامية يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة

أبرز المواد
مدير عام التعليم بالجوف يتقدم مسيرة التربية البدنية بيوم الوطن

مدير عام التعليم بالجوف يتقدم مسيرة التربية البدنية بيوم الوطن

منطقة الجوف

مدير صحة القصيم يبحث المشاريع الصحية التطويرية لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة

مدير صحة القصيم يبحث المشاريع الصحية التطويرية لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة
http://almnatiq.net/?p=774745
المناطق / بريدة

بحثت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم المشاريع الصحية التطويرية بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، وذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي الذي ترأسه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق بن دغيم الخمعلي، صباح أمس بمقر المستشفى ، بحضور أعضاء المجلس.
وذكر المدير العام خلال الإجتماع بأن الشؤون الصحية حريصة على متابعة إحتياجات المستشفيات بالمنطقة ، والوقوف عليها ميدانياً، ومعالجة التحديات التي تواجهها ، وتعزيز الإيجابيات التي تحققها المستشفيات ، لافتاً بأن انتقال إجتماع المجلس التنفيذي للمستشفيات ، يهدف إلى توفير الدعم اللازم ، والمساندة ومتابعة الدور الإشرافي للإدارات الفنية من خلال القيادات بالمديرية ، والتأكد من أداء الخدمات الصحية الذي يحقق رضى المراجعين .
وبين المدير العام، بأن صحة المنطقة ، تعمل على تحسين مخرجات المستشفيات والبرامج العلاجية ، ورفع كفاءة الأداء إنطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ، مؤكداً أن الشؤون الصحية حققت خلال الفترة الماضية مؤشرات إيجابية بمعايير وزارة الصحة ، سيكون لها بعداً إيجابياً على الخدمات الصحية بالمنطقة .
وكان المجلس التنفيذي لصحة القصيم قد ناقش عدد من المواضيع والمشاريع التطويرية التي يشهدها مستشفى الولادة والأطفال ببريدة .
وشاهد المدير العام العرض المرئي الذي قدمه مدير المستشفى الأخصائي أول موسى هزازي ، عن المشاريع والبرامج العلاجية التي يجري العمل عليها ، والمراحل التي وصلت إليها ، كما إستعرض التحديات وما حققه المستشفى من مؤشرات إيجابية للفترة الماضية .

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن مشعل يزور فرع وزارة العمل بالمنطقة بمناسبة تحقيقه المركز الأول في المؤشر العام على مستوى المملكة

الأمير فيصل بن مشعل يزور فرع وزارة العمل بالمنطقة بمناسبة تحقيقه المركز الأول في المؤشر العام على مستوى المملكة
خلال جلسته الاسبوعية.. أمير القصيم : الوطن يشهد انتماء وطنياً عالياً من أبناءه

خلال جلسته الاسبوعية.. أمير القصيم : الوطن يشهد انتماء وطنياً عالياً من أبناءه
الأمير فيصل بن مشعل يكرم أمين منطقة القصيم نظير التميز في أداء عمل الأمانة بالمنطقة

الأمير فيصل بن مشعل يكرم أمين منطقة القصيم نظير التميز في أداء عمل الأمانة بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*