مدير صحة القصيم يبحث المشاريع الصحية التطويرية لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة

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بحثت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم المشاريع الصحية التطويرية بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، وذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي الذي ترأسه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق بن دغيم الخمعلي، صباح أمس بمقر المستشفى ، بحضور أعضاء المجلس.

وذكر المدير العام خلال الإجتماع بأن الشؤون الصحية حريصة على متابعة إحتياجات المستشفيات بالمنطقة ، والوقوف عليها ميدانياً، ومعالجة التحديات التي تواجهها ، وتعزيز الإيجابيات التي تحققها المستشفيات ، لافتاً بأن انتقال إجتماع المجلس التنفيذي للمستشفيات ، يهدف إلى توفير الدعم اللازم ، والمساندة ومتابعة الدور الإشرافي للإدارات الفنية من خلال القيادات بالمديرية ، والتأكد من أداء الخدمات الصحية الذي يحقق رضى المراجعين .

وبين المدير العام، بأن صحة المنطقة ، تعمل على تحسين مخرجات المستشفيات والبرامج العلاجية ، ورفع كفاءة الأداء إنطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ، مؤكداً أن الشؤون الصحية حققت خلال الفترة الماضية مؤشرات إيجابية بمعايير وزارة الصحة ، سيكون لها بعداً إيجابياً على الخدمات الصحية بالمنطقة .

وكان المجلس التنفيذي لصحة القصيم قد ناقش عدد من المواضيع والمشاريع التطويرية التي يشهدها مستشفى الولادة والأطفال ببريدة .

وشاهد المدير العام العرض المرئي الذي قدمه مدير المستشفى الأخصائي أول موسى هزازي ، عن المشاريع والبرامج العلاجية التي يجري العمل عليها ، والمراحل التي وصلت إليها ، كما إستعرض التحديات وما حققه المستشفى من مؤشرات إيجابية للفترة الماضية .