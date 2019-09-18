أمير منطقة الجوف يستقبل مدير فرع المطبوعات بالمنطقة

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع المطبوعات بمنطقة الجوف الدكتور هادي بن عاشق الشمري .

واطلع سموه خلال الاستقبال لشرح من الدكتور الشمري عن سير العمل وعن الخدمات الإعلامية والرقابية التي يقدمها فرع المطبوعات بالمنطقة .

كما تسلم سموه تقريرًا تعريفيًا لأنشطة الفرع والمهام التي يقوم بها .

وأعرب مدير فرع المطبوعات بالمنطقة, عن شكره لسمو أمير الجوف على الاستقبال والتوجيهات السديدة لخدمة أهالي المنطقة، مؤكداً أنه سيتم العمل بها.