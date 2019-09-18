مدير عام التعليم بالجوف يتقدم مسيرة التربية البدنية بيوم الوطن

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أبتهاجاً بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانون تحت شعار همة حتى القمة نفذ قسم التربية البدنية بسكاكا اليوم الأربعاء الموافق

19 محرم 1441 وذلك بمنتزه النخيل شمال مدينة سكاكا مسيرة للطلاب والمعلمين بقيادة سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد الغامدي ومدير أدارة النشاط الاستاذ خالد العبيد الله ومدير إدارة التربية الخاصة الدكتور بدر فارس الحمد ورئيس قسم التربية البدنية عبدالله القويعان ومشرفا القسم الاستاذ أمين الكريع والأستاذ جلال الوقيد حاملين معهم العلم السعودي وتوشح الطلاب باللون الأخضر معبرين من خلالها عن سعادتهم البالغه بعرس البلاد الذي نسأل الله العلي العظيم أن يحفظهم من كل سوء