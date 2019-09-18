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وزير الشؤون الإسلامية يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة

وزير الشؤون الإسلامية يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة
http://almnatiq.net/?p=774757
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة اليوم، مبعوث دولة رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة معالي اللورد أحمد أوف ويمبلدون، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حالياً.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك>
وبيّن معالي وزير الشؤون الإسلامية أن المملكة أسهمت بشكل فاعل في نشر مبادئ التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، وأتباع الأديان، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي ترتكز على الوسطية والاعتدال، وبنذ الغلو والتطرف.
من جانبه، ثمّن مبعوث دولة رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة دور المملكة في هذا المجال، وأن الحكومة البريطانية تقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة باعتبارها من أكثر الدول التي خطت لتعزيز الحوار مع الحضارات على مستوى العالم.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، والوفد المرافق للضيف.

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