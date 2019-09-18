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بوتين يعبر عن قلقه إزاء الهجمات على منشآت نفط بالمملكة

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في مكالمة هاتفية مع ولي العهد

بوتين يعبر عن قلقه إزاء الهجمات على منشآت نفط بالمملكة

بوتين يعبر عن قلقه إزاء الهجمات على منشآت نفط بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=774760
المناطق - وكالات

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد محمد بن سلمان تطرق خلالها بالمستجدات السياسية والأمنية بعد الهجوم الأخير على المنشأت النفطية التابعة لشركة “أرامكو” في المملكة العربية السعودية.

وعبر بوتين ، عن قلقه إزاء الهجمات التي استهدفت منشآت نفط في المملكة.

وأشار البيان الصادر عن المكتب الصحفي للكرملين أنه تم بحث الموقف على خلفية الهجوم على مصافي تكرير النفط في المملكة العربية السعودية.

وأضاف البيان: “أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه في هذا الصدد، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل وموضوعي في الحادث”.

وتابع البيان: “تم بحث الوضع في سوق النفط وتأثيره على الاقتصاد والأسعار العالمية، بالإضافة إلى التطرق إلى قضية التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية أوبك +”.

كما اتفق الطرفات على مواصلة التنسيق الوثيق بين روسيا والمملكة العربية السعودية من أجل استقرار أسعار النفط العالمية”.

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