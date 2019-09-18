الأمير فيصل بن مشعل يزور فرع وزارة العمل بالمنطقة بمناسبة تحقيقه المركز الأول في المؤشر العام على مستوى المملكة

المناطق _ بريدة

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة اليوم, فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم بعد تحقيقه المركز الأول في المؤشر العام على مستوى مناطق المملكة.

واطلع سموه على أداء وسير العمل وكيفية أداء الفرع والتقى, بالموظفين بالقسمين الرجالي والنسائي.

عقب ذلك رأس سمو الأمير فيصل بن مشعل اجتماعاً لقيادات ومديري إدارات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق, وأمين عام برنامج التوطين أحمد المشيقح، ومدراء الإدارات والمكاتب والمفتشين.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم في بداية الاجتماع بالجميع, مباركاً سموه لكافة منسوبي فرع الوزارة تصدر المنطقة مؤشرات الأداء على مستوى المملكة، والتي اشتملت على انخفاض نسبة البطالة بالمنطقة إلى 5,1% وارتفاع إنجازها في الزيارات المستهدفة بنسبة 202,50% , وامتثالها لقرارات التوطين بنسبة 97,69% , وارتفاع أداء المفتشين بها بنسبة 79,18% , مشيداً بالجهود المبذولة من قبل كافة منسوبي الفرع والبيئة المكانية المناسبة للعمل والتي لمسها خلال زيارته.

وقال سموه ” إن الوصول للقمة سهل ولكن الصعوبة تكمن في المحافظة عليه, مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود للاستمرار في خدمة أبناء المنطقة عبر توفير فرص العمل وفي كافة المجالات, مبشراً بانطلاق جائزة التوطين بالمنطقة خلال الفترة القادمة, وهي إحدى الخطوات المحفزة للقطاع الخاص لزيادة نسبة التوطين وتأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , وبدعم دائم ومستمر من قبل معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي, وجهود مباركة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة وكافة الجهات ذات العلاقة.

وأكد سمو أمير القصيم على أن جميع من يقوم على هذا العمل المبارك لخدمة أبناء المنطقة لهم كل الشكر والتقدير لأنهم يعملون للوطن , وهذا الإنجاز من الوطن إلى الوطن, داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم هذه الإنجازات الخادمة لأبناء هذه البلاد المباركة في شتى المجالات.