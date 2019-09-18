جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تٌقيم سباق لإختراق الضاحية بوادي الدواسر

وادي الدواسر _ مبارك الدوسري

تُنظم عمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ، بالتعاون مع كلية التربية بوكالة الجامعة للفروع بوادي الدواسر ، يوم الأربعاء الموافق 26 محرم 1441هـ ، بطولة اختراق الضاحية لطلاب كليات محافظتي وادي الدواسر والسليل، والتي تأتي ضمن خطة النشاط الرياضي السنوية بالجامعة .

واشترطت اللجنة المنظمة على الطلاب الراغبين المشاركة في البطولة ضرورة الالتزام بالزي الرياضي الكامل ، والتسجيل وموافاة اللجنة بالأسماء في موعد اقصاه يوم الثلاثاء 25 محرم 1441هـ ، والتجمع قبل انطلاقة السباق بوقت كاف في مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز الرياضية .

ورصدت اللجنة للسباق جوائز مالية وعينية بالإضافة الى إمكانية ترشيح الفائزين للمشاركة في بطولة الجامعة لأختراق الضاحية، وإمكانية تمثيل الجامعة في المنافسات والمناسبات الداخلية والخارجية لجامعات المملكة.