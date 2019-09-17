أمانة الأحساء .. أعمال تنفيذية متواصلة لرفع كفاءة خط تصريف الأمطار بطريق الملك فهد

المناطق _ الاحساء

تواصل أمانة الأحساء أعمالها التنفيذية في مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل خط تصريف مياه الأمطار على المصرف D1 بطريق الملك فهد بن عبدالعزيز والعمل على زيادة السعه الاستيعابيه لخط الامطار والذي يعد من اهم الخطوط الرئيسية لتصريف مياه الامطار ودرء اخطار السيول في الحاضرة واكبرها اذ يبلغ طوله 2,3 كيلومتر ، كمايُقدر قطره تحت الأرض بـ 3 أمتار .

في حين شمل المشروع تأهيل مصرف D1 وذلك بتنفيذ أعمال التنظيف للمجرى من الطمي والرمال والترميم الخرساني للأجزاء المتضررة في المصرف، إضافة إلى التشققات السطحية وأعمال مقاومة الصدأ والعزل المائي ، وأكدت الأمانة على سعيها الدؤوب الى تحديد أولوياتها وخططها ودراساتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية، ومنها مايتعلق بمشروعات ” شبكات مياه الامطار ودرء اخطار السيول ” ، تمشياً مع التوجيهات الحكيمة من لدن قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته ، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية ، مبينةً ان مشروع رفع كفاءة خط تصريف مياه الامطار على المصرف D1 بطريق الملك فهد هو من ضمن 7 مشاريع لتصريف مياه الامطار ودرء اخطار السيول لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020.